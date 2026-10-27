El Guadalajara no estaría perdiendo el tiempo y y estaría en charlas con el entorno del entrenador para extender su acuerdo con el sudamericano.

Después de varios años de búsqueda, Chivas por fin ha encontrado en Gabriel Milito a un entrenador que le ha devuelto el protagonismo al Rebaño y que lo ha colocado nuevamente en la contienda por el título de la Liga MX, por lo que se mantiene como una incógnita el tema de la renovación de contrato del timonel argentino.

Hace unas semanas, el sudamericano fue cuestionado sobre la extensión de su contrato con el Guadalajara, en donde el Mariscal se limitó a decir que “no era el momento”, dejando en suspenso su continuidad en la escuadra de la Perla de Occidente.

Sin embargo, el comunicador Alejandro Ramírez, reveló que aunque la decisión final se dará al término de este Apertura 2026, la directiva del chiverío y el entorno de Gabriel Milito ya han entablado conversaciones para extender el vínculo del argentino en el banquillo rojiblanco.

“Hay que esperar a ver la película completa ya que termine el campeonato. Para todo hay tiempos y momentos y creo que por ahí va el tema. Hace dos semanas le pregunté a Milito y dijo que no era tiempo de hablar al respecto.

“Pero hasta donde yo sé sí hay pláticas y mucho tendrá que ver, que una vez terminando el torneo, esas pláticas con resultados en mano, ver cómo se da un análisis completo. Vamos para el tercer torneo y son cuatro los que tiene firmados Gabriel Milito. No hay tanta prisa, está corriendo el campeonato y en todo caso así lo manejan las directivas, tener un plan B o un plan C por cualquier cosa”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

Los números de Gabriel Milito en Chivas

¿Cuál es el salario de Gabriel Milito en Chivas?

Aunque evidentemente el Guadalajara no comparte las cifras oficiales, han surgido algunas versiones filtradas en donde se asegura que Gabriel Milito ganaría cerca de 1.8 millones de dólares al año, por lo que es uno de los mejores pagados de toda la Liga MX.