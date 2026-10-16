El mediocampista de los universitarios está confiado por los buenos resultados recientes que han conseguido los felinos, por lo que lanzó un par de advertencias para el Guadalajara.

Chivas tiene una racha de tres partidos sin ganar en el Apertura 2026, por lo que comienza a incrementarse la presión de sumar de a tres puntos en el torneo local, en donde el siguiente rival será Tigres, equipo que tuvo un mal arranque de campeonato, pero que viene en línea ascendente bajo la tutela de Víctor Manuel Vucetich.

Los universitarios viajarán a Guadalajara con la consigna de mantenerse en la pelea por la Liguilla, por lo que Diego Lainez advirtió por partida doble, asegurando que que irán “con todo”, además de que van a salir a “proponer” debido a que también la victoria es el único resultado que les sirve a los regiomontanos.

“Va a ser un partido muy disputado, Chivas es un gran equipo y está haciendo las cosas bien en el torneo, pero también nosotros estamos en el mejor momento de la temporada, creo que vamos en un nivel ascendente. El equipo está muy bien, estamos cómodos con la idea de trabajo. Sirvió la Fecha FIFA para trabajar más y al profe para meter los conceptos más claros. Estamos unidos, sabemos que la Liguilla depende de nosotros y vamos a ir con todo a Guadalajara.

“Todas son Finales desde hace unos partidos atrás (…) Va a ser un partido de mucho nivel, a pesar de que nosotros estamos un poco más abajo en la tabla, pero creo que la calidad de este plantel reúne todos los requisitos para que sea un gran partido. El equipo se ha levantado, estamos en un nivel ascendente.

“Chivas ha demostrado tener talento a lo largo de todas las jornadas. Va a ser un gran partido, ellos también juegan por estar más arriba y nosotros queremos llegar a Liguilla. Vamos a tener que proponer, porque tenemos la necesidad de los puntos“, declaró el mediocampista en conferencia de prensa.

Así están Chivas y Tigres en la tabla de posiciones del Apertura 2026

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Tigres?

El próximo compromiso del Guadalajara en el Apertura 2026 será contra Tigres, duelo que se disputará en la cancha del Estadio Akron el próximo sábado 17 de octubre, duelo que está programado a disputarse en punto de las 17:07 horas, tiempo del centro de México.