Chivas se prepara para enfrentar una pretemporada muy complicada debido a que viene de realizar un papelón en el Apertura 2024. En medio de la búsqueda del nuevo entrenador, destapan que Tigres habría realizado una brutal oferta para quedarse con Fernando Beltrán en el próximo mercado de pases.

El Rebaño Sagrado sabe muy bien que varios equipos están detrás de importantes jugadores para el próximo campeonato. Se sabe muy bien que Cruz Azul tiene la mira puesta en Jesús Orozco y Roberto Alvarado, estrellas del Rebaño Sagrado.

Otro jugador que es pretendido por clubes de la Liga MX es Fernando Beltrán, quien sería buscado por Tigres. Ayer Jesús Hernández informó que los regiomontanos habrían ofrecido a Diego Laínez a cambio del mediocampista.

Tigres buscaría tener en su equipo a Fernando Beltrán. (Foto: IMAGO7)

No todo quedó ahí debido a que el Guadalajara podría ser tentado nuevamente porque no solo el exjugador de América sería una opción para el Rebaño Sagrado, sino que además Marcel Ruiz según lo informado por Jesús Bernal. Sin dudas otra opción atractiva para una directiva que, según Rodrigo Camacho, le gustaría encontrarle acomodo porque consideran que el Nene Beltrán no puede dar más de su nivel.

¿Por qué Chivas quiere vender a Pocho Guzmán y Érick Gutiérrez?

En las últimas semanas se dio a conocer que Chivas podría buscarle acomodo a Pocho Guzmán y Érick Gutiérrez. Según lo informado por César Huerta en su canal de YouTube, el Guadalajara no los tiene en cuenta por los tienen un perfil técnico y de futbol lento para el tipo de entrenador que han buscado los españoles.