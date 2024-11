Chivas analiza el equipo que tendrá para el Clausura 2025 luego del patético papel que dio en el Apertura 2024. En medio de la búsqueda del nuevo entrenador, destapan que Frank Rijkaard estaría en carpeta del Guadalajara, pero aquí hay un importante motivo que lo aleja de Verde Valle.

El Rebaño Sagrado analiza los diferentes entrenadores que podría llegar a tener para el próximo torneo. Son varios los nombres que se barajan por estas horas y quien estaría ganando la pulseada para ser el nuevo técnico es Óscar García Junyent.

Por otro lado, en las últimas horas surgió el fuerte rumor de que el Guadalajara tiene en carpeta a Frank Rijkaard, según lo informado por Jesús Hernández en Diario Récord. En su reporte detalló que no está cerrada la llegada de García y que el neerlandés es uno de los candidatos.

¿Frank Rijkaard a Chivas?

Sin duda la posible llegada del Rijkaard sería la verdadera bomba en el mercado de invierno en la Liga MX porque el Guadalajara se haría de los servicios de un técnico que dirigió a grandes figuras, como Ronaldinho y Lionel Messi, y que fue campeón de la Champions Leagues.

Afirman Frank Rijkaard está en carpeta de Chivas. (Foto: IMAGO-IMAGES)

Sin embargo, el técnico europeo estaría más lejos que cerca de Verde Valle debido a que se retiró en el 2014 tras ser el timonel de Arabia Saudita. En un comunicado explicó que busca disfrutar tiempo con su familia y que no piensa dirigir hasta los 60 años.

Encuesta ¿Te gustaría que Frank Rijkaard sea técnico de Chivas? ¿Te gustaría que Frank Rijkaard sea técnico de Chivas? Sí No YA VOTARON 46 PERSONAS

“Tal y como están las cosas, no voy a trabajar más como entrenador. No tengo intención de ejercer hasta los sesenta años. Estoy muy agradecido por todo lo que he conseguido, pero prefiero dedicarme a otras cosas. Quiero ver partidos y charlar de fútbol“, expresó según lo informado por ESPN en marzo de 2014.