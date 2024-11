Chivas acaba de superar a Santos Laguna por 2-0 y se ilusiona con volver a estar presente en la Liguilla. Mientras se desarrolla la Liga MX destapan que la directiva habría decidido poner en la lista de transferibles a Fernando Beltrán y Erick Gutiérrez porque consideran que no pueden darle más al equipo.

El Guadalajara no terminó su participación en el Apertura 2024 y ya está pensando en lo que vendrá en el mercado de pases y no es para menos que empiece a surgir una serie de rumores con el conjunto rojiblanco.

Ayer surgió una larga lista de jugadores, según lo informado por Jesús Hernández, entre los que se destacaba la presencia de Víctor Guzmán. A esta larga limpia se suman dos jugadores que estarían dentro de la lista de transferibles para la directiva del Guadalajara: Erick Gutiérrez y Fernando Beltrán.

Guti y Fernando Beltrán podrían salir de Chivas. (Foto: IMAGO7)

“Hay otros dos jugadores que podrían abandonar la institución ya que creen que alcanzaron un tope y va a ser complicado que puedan entregarle un más al equipo. Los jugadores son Erick Gutiérrez y Fernando Beltrán”, explicó Rodrigo Camacho en su canal de YouTube en referencia que podrían salir a préstamo o en una compra.

Y agregó: “Son futbolistas que a la interna del Guadalajara son prescindibles y que no los ven como los pilares ni como futbolistas indispensables. No habría mucho tema para el Guadalajara porque no creen que sean una baja sensible”.

Encuesta ¿Crees que Chivas debe dejar ir a Fernando Beltrán y Erick Gutiérrez? ¿Crees que Chivas debe dejar ir a Fernando Beltrán y Erick Gutiérrez? Sí No YA VOTARON 2 PERSONAS

Cabe destacar que llama la atención porque tanto Fernando Beltrán como Erick Gutiérrez se han convertido en los jugadores han dado la cara por Chivas en cada uno de los momentos más complicados.