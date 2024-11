Alan Pulido es uno de los mejores delanteros que ha tenido Chivas en los últimos 20 años, por lo que la afición lo sigue recordando con aprecio, sobre todo porque fue pieza clave para conseguir varios títulos durante la gestión de Matías Almeyda, por lo que hay seguidores rojiblancos suspirando por un eventual regreso al redil.

Puligol ha dejado clara su postura de querer volver al Guadalajara, ya que así lo ha manifestado en todas las oportunidades que se le han presentado en diversos espacios en los medios de comunicación; sin embargo, el atacante habría tomado una decisión que podría abrirle las puertas al conjunto rojiblanco.

Es por eso que el reportero de As México, César Huerta, recordó que el ahora delantero del Sporting Kansas City demandó a Chivas tras su salida de la institución, exigiendo un porcentaje de su traspaso que se suscitó a finales del 2018; sin embargo, por su deseo de volver habría retirado la demanda tras una charla con el propio Amaury Vergara.

“¿Cómo salió Alan Pulido del Guadalajara? Demandando a las Chivas, por un millón de dólares que se correspondían por la operación (…) Pero el año pasado cuando habló con Amaury, según lo que cuenta la gente al interior del Guadalajara se negoció: ¿cómo te voy a recontratar si me tienes demandado? La Federación no me deja si tienes a cualquier procedimiento legal por la vía civil en contra de cualquier personaje del futbol mexicano, no te puedo contratar.

“Según se cuenta, accedió a retirar la demanda. Finalmente, cuando no se arregló con Chivas, quedó esa sensación de que fue un ganar-ganar para todos. Chivas se libró de una demanda de un millón de dólares y Pulido ganó un contrato”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuáles fueron los logros de Alan Pulido con Chivas?

Puligol se convirtió en el refuerzo bomba del Guadalajara en el Clausura 2016, convirtiéndose en el goleador del equipo, colaborando directamente en la consecución de varios campeonatos como el de Liga MX en el Apertura 2017 y la Concachampions 2018, principalmente. Por si fuera poco, en el Apertura 2019 se proclamó campeón de goleo del futbol mexicano.