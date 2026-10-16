El pluriuncional futbolista del Guadalajara reveló cómo es que el Rebaño quiere encarar el cierre del torneo, en donde es fundamental volver a la senda del triunfo frente a los felinos.

Chivas ha caído en una crisis de resultados durante las semanas recientes, ya que solamente ha sumado dos puntos de los últimos nueve en disputa, por lo que en el interior del Rebaño están conscientes de que es urgente volver a sumar de a tres puntos en el próximo duelo del Apertura 2026 frente a Tigres en la cancha del Estadio Akron.

Roberto Alvarado, quien se mantiene como el jugador más desequilibrante del Guadalajara, fue directo y advirtió que el Rebaño no puede dejar escapar más puntos debido a la complejidad de los adversarios que le resta por enfrentar, además de que en la tabla de posiciones todo está muy cerrado.

“Para nosotros es muy importante el sumar de a tres, seguir manteniéndonos en los primeros lugares. Cerrar de la mejor manera estos partidos que nos quedan, estar bien concentrados, bien enfocados y no quitando la cabeza del objetivo, de lo que queremos.

“Sabemos que vienen rivales muy complicados, pero nosotros tratamos de seguir llevando una línea, que nos pide el entrenador, fijándonos en lo que hacemos o dejamos de hacer, buscando mejorar, seguir haciendo esos partidos donde nos gusta tener la posesión, que nos gusta atacar independientemente del equipo, nosotros buscar sacar resultados positivos. La realidad es que ya no podemos dejar ir más puntos y más porque sabemos que la tabla está apretada“, declaró el Piojo en entrevista para Chivas TV.

Sin excesos de confianza contra Tigres

“Tigres tiene muy buenos jugadores que quizás, aunque no esté el equipo en su mejor momento, son jugadores que te hacen la diferencia si les das un espacio o tiempo, te pueden hacer gol o generar peligro. Sabemos que va a ser un partido duro, pero nosotros siempre buscando que podamos hacer pesar el Akron”, concluyó el futbolista ’25’ del Guadalajara.

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¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Tigres?

El próximo compromiso del Guadalajara en el Apertura 2026 será contra Tigres, duelo que se disputará en la cancha del Estadio Akron el próximo sábado 17 de octubre, duelo que está programado a disputarse en punto de las 17:07 horas, tiempo del centro de México.