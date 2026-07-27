El futbolista que pertenece al Rebaño Sagrado fue titular y aportó una asistencia para la victoria de los Rayos contra Rayados, que contó con el regreso de Orbelín Pineda a la Liga MX.

Disputadas las primeras dos jornadas del Apertura 2026 en la Liga MX, Necaxa es uno de los cuatro equipos que tiene puntaje ideal tras ganar ambos compromisos. La plantilla de los Rayos, comandada por Martín Varini, tiene actualmente dos jugadores cedidos desde el Guadalajara. Uno de ellos, Diego Ochoa, quien actualmente trabaja con la Selección Mexicana Sub-20. El otro, Francisco Méndez, figura en la victoria por 2-1 ante Rayados de Monterrey.

A sus 21 años, el “Pájaro” Méndez disputa su segundo torneo con la playera del Necaxa, a donde llegó a préstamo desde Chivas, con opción a compra. En el duelo contra Rayados, el zaguero central zurdo fue uno de los pilares para la victoria de su equipo y aportó una asistencia en el primer gol, haciendo valer su juego aéreo en el área rival.

Estadísticas de Francisco Méndez en Necaxa vs. Monterrey. (Imagen generada con IA Chat GPT)

Méndez fue el líbero en el sistema de tres centrales que empleó Varini, acompañado por otro ex Chivas, Raúl Martínez, además de Agustín Oliveros. En el primer gol, obra de Julián Carranza, el “Pájaro” fue quien ganó primero en lo alto para servirle el 1-0 al atacante. Tras la igualdad de Lucas Ocampos vía penal, Necaxa consiguió la victoria en la agonía del encuentro, otra vez con un balón parado.

En el Tapatío, Méndez supo destacar y cumplir a lo largo de 34 partidos -4 goles y 2 expulsiones-, además de levantar el Apertura 2024 y el Campeón de Campeones. Con Necaxa apenas es su sexto partido, luego de un primer semestre en el que le tocó integrar la banca hasta levantar la mano sobre el cierre del certamen. En este Apertura 2026 había comenzado en la banca la primera joranda, pero ingresado en el complemento.

Orbelín Pineda regresó a la Liga MX

La victoria de Necaxa sobre Monterrey también marcó el regreso de Orbelín Pineda a la Liga MX. El mediocampista de 30 años, que viene de representar a la Selección Mexicana en la última Copa del Mundo, había dejado el país en 2021, cuando vestía la playera de Cruz Azul. Esta vez, reapareció con el cuadro regiomontano, tras ingresar en la segunda mitad en lugar de Tecatito Corona. Anteriormente, fue multicampeón con el Guadalajara, donde disputó 128 encuentros, más que con ningún otro cuadro mexicano.

Pineda se reencuentra también con Matías Almeyda, su entrenador en Chivas, AEK Atenas y ahora Monterrey. El Pelado, historia grande del Rebaño Sagrado, también regresó a la Liga MX para el Apertura 2026 tras un magro paso por el banquillo del Sevilla en LaLiga de España. En la primera jornada, Rayados logró derrotar por 3-2 a Santos Laguna, pero esta vez cayó 2-1 ante Necaxa tras jugar con diez hombres gran parte del partido por la expulsión de Stefan Medina.