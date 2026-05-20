Francisco Méndez fue durante mucho tiempo uno de los jugadores de Fuerzas Básicas de Chivas que más ilusión generó entre la afición rojiblanca. El defensor central destacaba constantemente con el Tapatío y todo parecía indicar que estaba cada vez más cerca de consolidarse en el Primer Equipo. Sin embargo, justo cuando parecía que empezaría a recibir oportunidades con Gabriel Milito, tomó la decisión de salir rumbo al Necaxa buscando minutos constantes en Liga MX, algo que hasta ahora no ha sucedido.

Chivas espera recuperar a Francisco Méndez con más experiencia.

De hecho, tras no concretarse el fichaje de un defensa central antes del Clausura 2026, el panorama parecía abrirse para el Pájaro dentro del Guadalajara. Todo apuntaba a que Gabriel Milito podría utilizarlo como una opción más en la zaga rojiblanca, especialmente por el estilo de juego del entrenador argentino. Sin embargo, distintos reportes señalaron que Méndez prefería asegurar actividad en Primera División, razón por la cual aceptó salir cedido a los Rayos.

Lamentablemente para él, la apuesta no terminó saliendo como esperaba durante este primer semestre con Necaxa. A pesar de sus condiciones defensivas y del potencial que había mostrado en Chivas, el técnico Martín Varini prácticamente no le dio oportunidades. Francisco Méndez disputó apenas cuatro partidos en todo el Clausura 2026, solamente dos de ellos como titular, acumulando un total de 207 minutos sobre el terreno de juego.

Por si fuera poco, el Necaxa tampoco logró responder en lo colectivo y terminó el torneo en el lugar 15 de la Tabla General, muy lejos de las expectativas deportivas que tenían al inicio del semestre. Así, el primer torneo de Méndez con los Rayos dejó muchas dudas y sensación de oportunidad desperdiciada, aunque todavía habrá que esperar qué sucede en el próximo campeonato, considerando que el préstamo fue pactado por un año con opción de compra.

Francisco Méndez pudo haber tenido oportunidad en Chivas durante la Liguilla

Aunque nunca se puede asegurar qué habría pasado si se quedaba en Guadalajara, la realidad es que la Liguilla abrió espacios importantes en la defensa rojiblanca. Gabriel Milito tuvo que lidiar con las bajas de Luis Romo y Daniel Aguirre, situación que lo obligó a modificar constantemente la línea defensiva y darle minutos a jugadores que habían tenido poca participación durante el semestre. Por ello, muchos consideran que el Pájaro Méndez muy probablemente habría tenido actividad importante en la Fiesta Grande, haciendo todavía más cuestionada su salida rumbo al Necaxa.