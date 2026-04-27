Las Chivas de Guadalajara cuentan con una de las Fuerzas Básicas más completas y desarrolladas de todo el futbol mexicano, pero no todos los elementos de la Cantera tienen la posibilidad de dar el salto a la plantilla del primer equipo. En determinados casos, ciertos futbolistas tienen que salir de la institución en busca de mayor protagonismo para demostrar su valía, como es el caso de Francisco Méndez.

Defensor central zurdo, con buenos atributos físicos y técnicos, el “Pájaro” Méndez venía de tener mucha participación con el Tapatío en la Liga de Expansión MX, jugando a buen nivel. Luego de entrar brevemente en los planes del primer equipo, se resolvió que saliera cedido en busca de más minutos en Liga MX, pues en Guadalajara estaba relegado por detrás de otros futbolistas.

Lo cierto es que a decir verdad, Francisco Méndez no logró demasiado ritmo de juego en este Clausura 2026 con los Rayos, donde no fue prioridad para el entrenador Martín Varini. Durante todo el torneo calentó la banca, pero para las últimas jornadas tuvo su oportunidad con sendas titulares frente a Tigres UANL y Cruz Azul.

En su primer juego desde el inicio, Méndez cumplió con las expectativas en lo que fue empate por 1-1 ante los Felinos. Pero ante Cruz Azul, las cosas fueron muy distintas. Si bien Necaxa resistió en la primera mitad, la Máquina Cementera golpeó con todo en el complemento llevándose una goleada por 4-1. “Pájaro” sufrió más de la cuenta ante el poderío azul, vio la tarjeta amarilla y se fue reemplazado a los 79 minutos de juego.

El partido de Francisco Méndez ante Cruz Azul

3/11 duelos ganados

3 faltas realizadas

3 despejes

8 recuperaciones

1 bloqueo defensivo

34/36 pases correctos

Raúl Martínez también fue titular en Necaxa

La derrota de los Rayos ante la Máquina Cementera también tuvo la participación de otro exzaguero rojiblanco: Raúl Martínez. El futbolista de 22 años tampoco la pasó nada bien ante el poderío ofensivo del cuadro local y salió reemplazado incluso antes, a los 74 minutos. A diferencia de Méndez quien debe retornar a Verde Valle, Martínez salió en venta definitiva en intercambio por Ángel Chávez, mientras que ambas escuadras conservarán el 50% restante de cada jugador.