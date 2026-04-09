Chivas vivirá un cambio importante a partir del Apertura 2026, ya que después de varios años siendo vestido por Puma, la indumentaria del club pasará a manos de Nike, una noticia que ha generado gran expectativa entre la afición rojiblanca, que espera que la marca estadounidense dé un golpe de autoridad con el primer jersey que diseñe en esta nueva etapa.

Sin embargo, debido a que todavía existe un contrato vigente con Puma, ni el Guadalajara ni Nike pueden revelar información oficial sobre los diseños que vendrán en el futuro cercano. Aun así, el propio club mostró recientemente un jersey correspondiente a la próxima temporada dentro de la información relacionada con el abono 2026-2027, lo que generó dudas sobre si tendría algún parecido con la indumentaria que ya estaría preparando Nike.

En la imagen compartida por el club, se puede observar una camiseta con las tradicionales rayas rojas y blancas, acompañadas por detalles en color azul marino, elementos que fueron bien recibidos por gran parte de la afición, ya que evocan uno de los uniformes más recordados por los seguidores rojiblancos, particularmente el utilizado en la temporada 2004.

El jersey que Chivas mostró se parece al de 2004-2005.

Para bien o para mal, la versión mostrada todavía carece de patrocinadores oficiales, por lo que es prácticamente un hecho que el diseño final sufrirá modificaciones antes de su lanzamiento definitivo. No obstante, si el modelo mantiene una línea estética similar, todo apunta a que un amplio sector de la afición quedaría satisfecho con el nuevo uniforme que acompañará esta nueva etapa del club.

Puma sacaría un jersey más antes de terminar su contrato con Chivas

Además del cambio de marca, todo indica que Puma todavía lanzaría un último jersey antes de despedirse oficialmente del Guadalajara, aprovechando el marco del 120 aniversario del club. Aunque hasta ahora no se han revelado detalles concretos sobre este uniforme, se espera que esté ligado a las celebraciones históricas del equipo, las cuales ya comenzaron con el uniforme azul que incorpora múltiples referencias al origen del club Unión.