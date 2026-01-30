Chivas presentó este jueves su tercer uniforme, una prenda que marcará la despedida de Puma como patrocinador del Guadalajara y que, desde su anuncio, ha generado una fuerte polémica. Mientras una parte de la afición quedó encantada con el diseño, otros no dudaron en criticarlo con dureza. Ahora, además de confirmarse que se estrenará este sábado ante Atlético San Luis, ya se conocen detalles que no se habían mostrado públicamente.

La propia Liga MX se había sumado al hermetismo alrededor de este tercer uniforme, evitando publicar con anticipación los kits del partido entre San Luis y Chivas. Sin embargo, este viernes finalmente liberó la información oficial del encuentro, permitiendo ver, aunque de manera muy básica, cómo será el uniforme completo, ya que hasta ahora Puma y el club solo habían mostrado el jersey.

En los detalles del duelo entre potosinos y tapatíos se confirma que tanto el short como las calcetas serán del mismo color base del jersey: azul rey, sin patrones adicionales ni contrastes llamativos. A diferencia de la camiseta, que sí presenta franjas que se van desvaneciendo hacia la parte baja, el resto del uniforme apuesta por la sobriedad y la elegancia.

Este tercer uniforme también incluye elementos conmemorativos por los 120 años de historia del club, como el primer escudo utilizado cuando el equipo fue fundado bajo el nombre de Club Unión. Actualmente, ya se encuentra disponible a la venta en tiendachivas.com.mx y en tiendas Puma. El jersey alternativo versión jugador tiene un precio de 2,699 pesos, la réplica para mujer cuesta 1,899, la réplica para hombre 1,799 y la versión infantil 1,599 pesos.

Con este uniforme Puma se despide de Chivas y solo queda esperar que se confirme Nike

Todo apunta a que este será el último uniforme que Puma diseñe para Chivas, al menos bajo el contrato vigente. Una vez que termine el año futbolístico, el Guadalajara confirmaría su nuevo acuerdo con Nike, un secreto a voces que incluso tomó fuerza tras un hackeo a la marca estadounidense, donde apareció el escudo del Rebaño entre sus archivos internos, aunque sin que se filtrara algún diseño final.