Esta mañana Chivas hizo oficial su nueva playera alternativa para el Clausura 2026 de la Liga MX. Tras darse a conocer la nueva piel del Guadalajara repasamos cuánto cuesta y dónde se puede conseguir.

El nuevo jersey del Rebaño Sagrado ha generado mucha controversia entre los aficionados rojiblancos debido a que no termina de gustar. Muchos señalan que lo que no se llega a resaltar es el escudo, el cual terminó con los mismos colores monocromáticos que el resto de la casa.

Sin embargo, el nuevo jersey alternativo tiene un encanto particular en especial con el escudo que aparece detrás por los 120 años. A su vez, Puma eligió en su última edición el color azul rey combinado con detalles dorados en referencia a la bandera de Jalisco. Sin dudas, para quien escribe, una de las mejores playeras alternativas que tuvo el Guadalajara en los últimos cinco años.

¿Cuánto cuesta y dónde compra la nueva playera de Chivas?

La nueva playera alternativa de Chivas para el Clausura 2026 de la Liga MX se puede comprar en tiendachivas.com.mx y en todas las tiendas de Puma. El valor del jersey alternativo promo CL26 hombre es de 2,699 pesos mexicanos, la réplica para mujeres 1,899 pesos, la réplica para hombres 1,799 y la réplica para niños 1,599 pesos.

¿Cuándo estrenará Chivas su nueva playera alternativa en el Clausura 2026?

El Guadalajara estrenará su nueva playera alternativa el próximo sábado cuando enfrente a Atlético de San Luis por la jornada cuatro del Clausura 2026. Como decíamos, esta es la última edición que saca Puma como la marca que viste a Chivas porque para el Apertura 2026 lo hará Nike.