Erik Lira podría no ir a Europa y quedarse en el mercado mexicano, y la afición pide, en ese caso, ir por él y ficharlo.

Junto con Roberto Alvarado y Julián Quiñones, Erik Lira fue uno de los futbolistas mexicanos más destacados del Mundial 2026. El mediocampista de Cruz Azul se convirtió en una pieza fundamental para darle equilibrio a la Selección Mexicana, recuperando balones, cerrando espacios y siendo clave para evitar el peligro rival. Ese rendimiento provocó que varios clubes pusieran sus ojos sobre él, aunque, contra todo pronóstico, su futuro podría seguir estando en la Liga MX.

De acuerdo con el periodista de TUDN especializado en Cruz Azul, Adrián Esparza Oteo, a La Máquina ya llegó el primer sondeo formal por el mediocampista. El interés proviene de Rayados de Monterrey, equipo que estaría dispuesto a pagar los 20 millones de dólares correspondientes a la cláusula de rescisión del seleccionado mexicano para convertirlo en uno de los fichajes más importantes del mercado.

Al tratarse de una cláusula de rescisión, Cruz Azul tendría poco margen para impedir su salida si el jugador acepta la propuesta. Además, en la institución celeste verían con buenos ojos recibir una cantidad tan importante de dinero, por lo que no se opondrían a la transacción. Sin embargo, este escenario también despertó la imaginación de la afición rojiblanca, que en redes sociales comenzó a pedir que Chivas intente fichar a Erik Lira, aprovechando que, en teoría, el futbolista podría permanecer en el campeonato mexicano.

La petición tiene una explicación futbolística. Aunque el Guadalajara cuenta con varias opciones en el mediocampo de vocación ofensiva, la contención sigue siendo una zona con menos profundidad, teniendo como principales alternativas a Fernando González y al recién llegado Luis Rey, siempre y cuando Gabriel Milito decida utilizarlo como mediocampista y no como central. En ese contexto, la llegada de un jugador del nivel de Erik Lira representaría un salto de calidad enorme y convertiría al Rebaño Sagrado en un candidato todavía más fuerte al título.

No obstante, otro sector de la afición no está de acuerdo con una inversión de ese tamaño. Muchos consideran que una de las mayores virtudes de la actual directiva ha sido encontrar futbolistas con gran proyección a precios razonables, incluso explorando mercados menos inflados que el mexicano, como ocurrió con Brian Gutiérrez. Por ello, creen que destinar cerca de 20 millones de dólares a un solo jugador no sería la mejor estrategia, ya que con ese presupuesto podrían reforzarse varias posiciones del plantel.

La decisión final sería de Erik Lira y él tiene la mira puesta en Europa

Más allá del interés que pueda existir desde la Liga MX, la última palabra la tendrá el propio Erik Lira. Todo apunta a que el mediocampista tiene como prioridad cumplir el sueño de dar el salto al futbol europeo después del Mundial 2026. Diversos reportes señalan que ya es seguido por clubes del Viejo Continente, por lo que, si Chivas realmente quisiera incorporarlo en algún momento, lo más probable es que tenga que esperar a un eventual regreso del futbolista al balompié mexicano dentro de algunos años.