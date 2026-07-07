El guardameta del Guadalajara lanzó una publicación en redes sociales con la firme intención de motivar a más personas de que es posible cumplir los sueños.

Raúl Rangel puso en alto su nombre, el de México y hasta el de Chivas durante la Copa del Mundo 2026 en donde se convirtió en uno de los jugadores más importantes del Tricolor; sin embargo, el cancerbero dejó en claro que está lejos de estar satisfecho, por lo que envió un mensaje poderoso para los aficionados mexicanos.

“El subir de nivel siempre pesa, siempre es difícil, nada bueno que valga la pena es sencillo. Así fue esta etapa, dura pero a la vez nos llenó de ilusión, al igual que un país que junto a nosotros soñó con la hazaña, pero esto es un punto de partida para seguir compitiendo.

“Me queda claro que México está para grandes cosas en cualquier área, tenemos todo para ser potencial mundial porque ¡EL MEXICANO ES UN CHINGÓN!

Estoy muy orgulloso más no satisfecho con lo logrado, volveremos más fuertes y de mejor manera. Te amo México”, escribió el guardameta en su cuenta de Instagram.

Raúl Rangel brilló con sus atajadas

El Tala llegó a la Copa del Mundo con mucha gente que dudaba de su calidad, sobre todo porque querían que Guillermo Ochoa fuera el portero titular del Tricolor; sin embargo, el guardameta del Guadalajara fue demostrando, con buenas actuaciones que la puerta mexicana está bien protegida en el presente y para el futuro.

Rangel tuvo tres atajadas espectaculares en el Mundial, una contra Corea del Sur desde el piso, en el que se levantó para quedarse con el balón e impedir el empate de los asiáticos y dos más contra Ecuador, en donde tuvo que emplearse al máximo para desviar la redonda.

¿De cuáles países habría clubes interesados en el fichaje del Tala Rangel?

“Y es que también una fuente en Europa confirmó que en España, Escocia y Portugal han levantado la mano y se han acercado para conocer situación contractual, pretensiones económicas y hasta vías de salida desde Chivas, lo que adelanta que ahora sí el portero podría emigrar al Viejo Continente”, se explica en la nota del portal Mediotiempo.