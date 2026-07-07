Carlos Segundo, actor de doblaje que interpreta al personaje de Dragon Ball, le mandó un emotivo mensaje para el futbolista de las Chivas.

Armando González ha manifestado ser un amante del anime, en donde uno de los más importantes sería Dragon Ball; sin embargo, tras la dolorosa eliminación de México en la Copa del Mundo 2026, recibió consuelo del mismísimo Pícoro.

Carlos Segundo, actor de doblaje que le da voz al namekiano de Dragon Ball, compartió un video en su cuenta de Instagram en donde le dedicó un mensaje de aliento a la Hormiga, en donde enalteció el impacto que tiene el futbolista de las Chivas con los jóvenes al convertirse en su inspiración.

“Hormiga, he visto tu desempeño en el combate que ustedes llaman futbol. Nos has sorprendido a todos y cada vez te has vuelto más fuerte, te felicito, hijo. Nos has demostrado que ser un guerrero Z no solo es ser fuerte en el combate, sino también tener honor.

“Eres inspiración para todos nosotros y lo más importante, eres inspiración para los más jóvenes. Muchas felicidades, Hormiga. Estoy orgulloso de de ti, Armando. Cuídate, hijo”, dijo el actor con la voz de Pícoro.

Armando González le respondió a “Pícoro” en redes sociales

Unas horas después de que el actor, Carlos Segundo, enviara su video dedicado al futbolista de las Chivas, el delantero rojiblanco le respondió y le agradeció el gesto en redes sociales escribiéndole: “Muchas gracias, señor Piccolo”, manteniendo la dinámica con el personaje animado.

¿Quién es Carlos Segundo?

Carlos Segundo es un actor, locutor y publicista mexicano que ha ganado relevancia nacional e internacional gracias a sus interpretaciones en diversas producciones audiovisuales, en donde una de las más famosas es Pícoro; sin embargo, con más de 40 años en el medio, ha dado vida a varios personajes.

Chivas impulsó carrera de la Hormiga con “ayuda” de Dragon Ball

Durante el Apertura 2025, durante los partidos de local de las Chivas en el Estadio Akron, el conjunto rojiblanco adoptó temática de Dragon Ball, dejando esferas del dragón o colocando la canción del opening del anime cuando saltaba a calentar o inclusive, cuando la Hormiga anotaba un gol.