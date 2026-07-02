Los jugadores de Chivas han estado llamando la atención de Europa en el Mundial, pero un compañero se les adelantaría.

La Copa del Mundo es una de las vitrinas más importantes que existen para cualquier futbolista. A lo largo de la historia, un gran torneo ha sido suficiente para cambiar por completo la carrera de muchos jugadores, permitiéndoles dar el salto a las mejores ligas o a algunos de los clubes más importantes de Europa. El Mundial 2026 no ha sido la excepción y varios futbolistas mexicanos han aprovechado el escenario para elevar su valor en el mercado internacional.

Armando González y Brian Gutiérrez están en la mira de Europa.

En ese sentido, antes del inicio del torneo todo apuntaba a que Armando González y quizá Raúl Rangel serían los principales candidatos a salir de Chivas rumbo a Europa. Sin embargo, quien realmente ha acaparado los reflectores internacionales ha sido Roberto Alvarado, cuyo extraordinario nivel lo ha colocado como uno de los futbolistas mexicanos con mayores posibilidades de recibir una oferta del Viejo Continente.

Sin embargo, todo parece indicar que otro integrante de la Selección Mexicana se adelantará a todos ellos. De acuerdo con información revelada en TUDN, Cruz Azul ya recibió una oferta formal por Erik Lira, al grado de que incluso aseguraron que “ya empiecen a despedirse de él”, pues una vez que concluya la participación del Tricolor en la Copa del Mundo se haría oficial su traspaso al futbol europeo.

En el caso de Chivas, también han existido ofertas durante los últimos meses. El CSKA de Moscú buscó fichar a Armando González, mientras que el Copenhague mostró interés por Raúl Rangel. Ninguna de las propuestas terminó convenciendo ni al Guadalajara ni a los propios futbolistas, por lo que, aunque el mercado de verano en Europa todavía tiene varias semanas por delante, será necesario esperar a que aparezca una oferta que satisfaga a todas las partes.

Brian Gutiérrez también llamó la atención de Europa, pero bajó su participación

Gracias a las grandes actuaciones que tuvo en los partidos de preparación y en los primeros encuentros del Mundial, Brian Gutiérrez también habría despertado el interés de clubes franceses, específicamente el AS Monaco y el Olympique de Lyon. Sin embargo, tras perder protagonismo al no disputar el tercer partido de la fase de grupos y no aparecer como titular frente a Ecuador, esos reportes han dejado de sonar con la misma fuerza, aunque su juventud sigue convirtiéndolo en un futbolista con amplio potencial para el mercado europeo.