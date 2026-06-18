Brian Gutiérrez se ha convertido en uno de los jugadores de Chivas que más reflectores ha acaparado durante el Mundial 2026. Sus actuaciones con la Selección Mexicana no han pasado desapercibidas y, de acuerdo con información del periodista César Luis Merlo y diversos reportes provenientes de Europa, ya existen al menos dos clubes franceses que lo tienen en la mira como posible refuerzo para el futuro cercano.

Lo que más sorprende es que Brian apenas lleva seis meses como jugador del Guadalajara y ya comienza a hablarse de una posible salida rumbo al futbol europeo. Sin embargo, recientemente el propio Merlo reveló que el interés de los clubes del Viejo Continente no nació durante este Mundial. De hecho, los equipos que el equipo que ha estado monitoreando su evolución desde hace aproximadamente año y medio, cuando todavía militaba en el Chicago Fire de la MLS.

Según la información que ha trascendido, los clubes europeos tenían dudas sobre si Brian podría mantener un nivel consistente a largo plazo, motivo por el cual decidieron no avanzar por él en aquel momento. Chivas, por el contrario, sí apostó por su talento y decidió ficharlo durante el mercado invernal. Ahora, tras verlo competir en un escenario tan exigente como la Copa del Mundo, dichos equipos parecen haberse convencido de su calidad, aunque llegan tarde a la carrera, ya que el futbolista firmó contrato con el Guadalajara hasta 2030.

Actualmente, el Rebaño Sagrado tiene una posición privilegiada en cualquier posible negociación por Brian Gutiérrez. Los años que le restan de contrato, sumados a su edad y proyección, hacen que el club no tenga ninguna urgencia por venderlo. Además, recién cumplió 23 años y es considerado uno de los futbolistas con mayor potencial dentro del plantel rojiblanco, por lo que cualquier equipo interesado deberá presentar una propuesta realmente importante para siquiera iniciar conversaciones.

Chivas tendría tasado a Brian Gutiérrez en 10 millones de dólares

De acuerdo con diversos reportes sobre el mercado de fichajes del Guadalajara, la directiva rojiblanca únicamente consideraría una venta de Brian Gutiérrez por ofertas superiores a los 10 millones de dólares. La cifra representaría una ganancia enorme para el club si se toma en cuenta que llegó hace apenas seis meses por una cantidad estimada entre cuatro y cinco millones. En otras palabras, Chivas buscaría venderlo por más del doble de lo que pagó por él, convirtiendo esa diferencia en el precio que deberán pagar aquellos equipos que tuvieron la oportunidad de ficharlo antes y decidieron dejarlo pasar.