Chivas continúa con su preparación para el Apertura 2026 de la Liga MX. En medio de este contexto, Amaury Vergara reapareció en Verde Valle tras enviar un mensaje a sus jugadores convocados al Mundial 2026.

Las últimas semanas, en Guadalajara, se vivió una verdadera fiesta debido a que fue una de las tres sedes que recibió la Copa del Mundo. Tras la eliminación de la Selección Mexicana a manos de Inglaterra, Amaury Vergara rompió el silencio para no solo felicitar a los jugadores que estuvieron en la convocatoria, sino que además estuvo presente en Verde Valle viendo el entrenamiento de Gabriel Milito.

Desde la llegada del técnico argentino a la dirección técnica del Guadalajara, los focos dejaron de estar en el patrón para posarse en lo que pasa en el campo de juego. A su vez, el mandamás respaldó el proyecto de Alejandro Manzo y Javier Mier, por lo que sacó la chequera para ir en busca de jugadores que marquen la diferencia en cada mercado de pases.

En medio de este contexto, Amaury Vergara reapareció en redes sociales para dejar un mensaje a los jugadores que representaron a Chivas en la Copa del Mundo 2026. En su publicación, agradece por el trabajo que realizaron, del cual todo el planeta fue testigo del compromiso y amor que tienen por México.

Amaury Vergara aplaudió a los jugadores de Chivas en el Mundial 2026. (Foto: IMAGO7)

“Piojo, Luis, Hormi, Tala y Brian: gracias a ustedes, y a toda la Selección Mexicana, por darle grandes momentos de ilusión y unión a todo el país. El mundo fue testigo de su talento, compromiso y amor por México”, escribió Amaury con imágenes de sus jugadores en la Copa del Mundo.

Amaury Vergara presente en Verde Valle

En medio de la puesta a punto para el Apertura 2026, Amaury Vergara dio de qué hablar debido a que estuvo presente en Verde Valle. En fotografías publicadas por Chivas, se ve al dueño rojiblanco hablando con Omar Govea, referente para Gabriel Milito en su equipo, y con Javier Mier. “El Patrón presente acompañando a sus Chivas”, escribió el Guadalajara.

¿Cuándo debuta Chivas en el Apertura 2026?

El primer juego de Chivas por el Apertura 2026 será el próximo sábado 18 de julio ante Toluca en el Estadio Akron a las 19:00 del Centro de México. De esta manera, el partido se podrá seguir EN VIVO y EN DIRECTO por Amazon Prime en México, mientras que en Estados Unidos se podrá seguir por Telemundo.

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