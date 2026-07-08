Chivas ya tiene calendario del Apertura 2026, y la gran preocupación de la afición es que será muy complicado verlos.

Tras la eliminación de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026, toda la atención en Verde Valle ya está puesta en el próximo semestre. Chivas afrontará un calendario muy exigente en el que disputará el Apertura 2026 de la Liga MX y también la Leagues Cup 2026, competencia en la que el Guadalajara buscará volver a pelear por un título internacional.

Sin embargo, hay un problema que ya comenzó a preocupar a la afición rojiblanca. Seguir al Rebaño Sagrado será más complicado que nunca, ya que, de los 20 partidos que hasta ahora tiene asegurados (17 de la fase regular del Apertura 2026 y tres de la fase de grupos de la Leagues Cup), apenas tres podrán verse por televisión abierta, obligando a muchos aficionados a contratar distintas plataformas de paga para seguir al equipo.

Hasta el momento, los únicos encuentros confirmados para televisión abierta son el de la Jornada 3 ante Puebla, que será transmitido por TV Azteca, además del Clásico Nacional contra América de la Jornada 9, el Clásico Tapatío frente al Atlas de la Jornada 11 y el duelo ante Monterrey correspondiente a la Jornada 14, estos últimos con transmisión de Televisa, dejando a la afición son apenas tres compromisos confirmados fuera de las plataformas de streaming.

Por otro lado, los nueve partidos de Chivas como local en la Liga MX seguirán siendo transmitidos a través de Prime Video, tal y como ha ocurrido en los últimos torneos. A ello se suma que los tres encuentros de la fase de grupos de la Leagues Cup serán exclusivos de Apple TV, al igual que cualquier otro partido que el Guadalajara dispute si consigue avanzar a las rondas de eliminación directa.

El resto del calendario también estará repartido entre distintas plataformas. El partido contra Santos de la Jornada 4 será exclusivo de ViX; los encuentros frente a Pachuca y León, correspondientes a las Jornadas 6 y 16, serán transmitidos por Fox Sports; mientras que la visita al Atlético San Luis será exclusiva de ESPN y Disney+ Premium. Todo ello deja al aficionado rojiblanco con un panorama muy complicado para seguir al equipo durante el Apertura 2026 sin contratar múltiples servicios.

Las transmisiones pueden cambiar sin previo aviso y sí tener transmisión en TV Abierta

Es importante recordar que este calendario de transmisiones corresponde a la información confirmada hasta el momento. No obstante, en la Liga MX es relativamente frecuente que algunos partidos cambien de televisora pocos días antes de disputarse. El ejemplo más reciente fue precisamente la visita de Chivas al Atlético San Luis durante el Clausura 2026, encuentro que inicialmente sería exclusivo de ESPN y Disney+ Premium, pero que terminó siendo anunciado también por Televisa apenas unos días antes del silbatazo inicial.