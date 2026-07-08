A pesar de la eliminación de la Selección Mexicana, el Mundial 2026 sigue para varios mexicanos. Uno de ellos es Chicharito Hernández, quien se desempeña como analista de Fox Sports.

Mientras Chivas sigue con su preparación para el Apertura 2026, el Mundial 2026 continúa con su curso sin la presencia de la Selección Mexicana tras la eliminación ante Inglaterra. En medio de este contexto mundialista, Hugo Balassone, periodista argentino, confesó que le gritó el tercer gol de Argentina en la cara a Chicharito Hernández porque lo había provocado durante el partido.

La Copa del Mundo 2026 ha dejado momentos de mucha angustia para el Tri porque no se pudo avanzar a los Cuartos de Final. A su vez, pasada la mitad de la competición dejó polémicas como ha sucedido en otras oportunidades en las que el seleccionado albiceleste volvió a estar en el foco de la tormenta.

En medio de este contexto mundialista, Chicharito Hernández está presente, pero como analista de Fox Sports Estados Unidos. Sin embargo, revelaron que el exjugador de Chivas tuvo un tenso momento con Hugo Balassone, periodista argentino, quien afirmó que le gritó los goles porque lo provocó durante todo el partido.

Chicharito tiene tengo cruce con periodista argentino. (Foto: GETTY)

“Chicharito Hernández estuvo todo el tiempo protestando y planteando que era un dislate, que se trataba de otro fútbol y poco menos de un atraco, la falta que le cometen a Lisandro Martínez, en el inicio del gol de Egipto que luego anularon”, comentó el reportero de TyC Sports y radio La Red, quien aclaró que Gonzalo Bonadeo, otro periodista argentino, lo rescató y puso paños fríos a la situación.

Imagen generada por ChatGPT.

Y agregó: “Chicharito quería la derrota de la Argentina. (…) Yo no soy de gritar goles, pero me saqué y se me ocurrió decirle a Chicharito: ‘Somos muy grandes’. Le grité el gol en la cara, mientras Seedorf se reía al lado. No estoy de acuerdo con la chicana contra los mexicanos, pero Chicharito me recontra sacó. Después, antes de irse, se me acercó y me dijo al oído: ‘Ustedes son campeones del mundo pero son malas personas’. La tiene recontra adentro Chicharito“.

El mensaje de Chicharito Hernández a Armando González

Una de las imágenes que dejó la derrota de México ante Inglaterra fue el consuelo de Javier Hernández a Armando González. En las últimas horas, Chicharito le dejó un mensaje en redes sociales. “Gracias Hormi por el cariño. Cabeza arriba que tienes un futuro extraordinario”, escribió el máximo goleador de la Selección Mexicana en Instagram.