Chivas se alista de la mejor manera para el Apertura 2026. En medio de este contexto, Hugo Camberos regresó a los entrenamientos, la directiva le busca acomodo a Miguel Tapias, Armando González recibe un mensaje de Picoro y Roberto Alvarado rompe el silencio post eliminación en la Copa del Mundo 2026.

Chivas continúa con su preparación para el Apertura 2026 y la Leagues Cup en las instalaciones de Verde Valle, lugar en el que disputará un amistoso ante Leones Negros previo al debut frente a Toluca. Mientras se espera el estreno en la Liga MX, Roberto Alvarado rompió el silencio para hablar de la eliminación de México en el Mundial 2026, mientras que Picoro dejó un mensaje a Armando González. A su vez, Hugo Camberos ya entrena con el primer equipo y sale a la luz que la directiva quiere acomodar a Miguel Tapias.

Roberto Alvarado habló de la eliminación de Chivas

Uno de los tragos amargos que vivió el futbol mexicano en los últimos días fue la eliminación de México a manos de Inglaterra en el Mundial 2026. Roberto Alvarado fue uno de los jugadores que marcó la diferencia en el Tri y dejó un mensaje en redes sociales.

“Hay derrotas que duelen, pero también hay caminos que te cambian para siempre. Hoy me quedo con algo mucho más grande que un resultado. Me quedo con la familia que formamos dentro y fuera de la cancha. Con cada uno de mis compañeros, que luchó hasta el último segundo sin dejar de creer. Y con toda la gente que estuvo con nosotros, que soñó, que cantó, qué lloró y que nunca dejó de apoyarnos”, escribió.

Y agregó: “Por un momento dejamos de ser solo un equipo y nos convertimos en un país unido por la misma ilusión. Volvimos a sonreír, a abrazarnos, a creer que todo era posible. Eso no nos lo quita nadie. Gracias a mis compañeros por dejar el alma en cada partido y gracias a todos los que caminaron con nosotros. No pudimos lograr el objetivo, pero sí algo que vale muchísimo: la esperanza, el orgullo y la unión de millones de mexicanos. Y mientras sigamos caminando juntos, siempre habrá motivos para creer. Fui feliz, lo disfruté con todo el corazón y me quedo con cada momento vivido. Gracias México”.

Hugo Camberos ya entrena con Chivas

Uno de los jugadores que toda la afición de Chivas espera que tenga más oportunidades en el Apertura 2026 es Hugo Camberos, quien no pudo ser tenido en cuenta para el amistoso ante Correcaminos. A poco más de una semana para el debut ante Toluca en el Estadio Akron, el Guadalajara recibió importantes noticias porque el canterano entrenó a la par del equipo.

Armando González recibió mensaje de Picoro

Armando González no pudo tener las oportunidades que merecía en el Tri y quedó la sensación de que Javier Aguirre fue injusto con él en la Copa del Mundo. Tras la eliminación en el Mundial 2026, Carlos Segundo, la voz de Picoro en Dragon Ball Z, le dejó un mensaje a Hormiga por su enorme momento.

“Hormiga, he visto tu desempeño en el combate que ustedes llaman futbol. Nos has sorprendido a todos y cada vez te has vuelto más fuerte, te felicito, hijo. Nos has demostrado que ser un guerrero Z no solo es ser fuerte en el combate, sino también tener honor”, expresó. Y agregó: “Eres inspiración para todos nosotros y lo más importante, eres inspiración para los más jóvenes. Muchas felicidades, Hormiga. Estoy orgulloso de ti, Armando. Cuídate, hijo”.

Chivas quiere vender a Miguel Tapias

Uno de los jugadores que no entra en planes de Gabriel Milito para el Apertura 2026 es sin duda Miguel Tapias. El defensa formado en Pachuca entrena con el primer equipo, pero la directiva decidió venderlo en este libro de pases. “Chivas está buscando sacar al último jugador de los que consideraba prescindibles que es Micky Tapias, por el que todavía no hay ofertas por él. Chivas, hoy, no está en el mercado”, reveló César Merlo.