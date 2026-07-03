El nombre de la joya de Chivas fue relacionado con otro grande de la Liga MX, aunque el rumor perdió fuerza rápidamente.

Tal parece que el mercado de fichajes no traerá muchas más novedades para las Chivas de Guadalajara, a la espera de lo que suceda con los seleccionados nacionales que deben de reportar con Chivas. Sin embargo, en las últimas horas el nombre de Hugo Camberos volvió a ser tema de conversación. El canterano rojiblanco fue relacionado con un inesperado destino dentro de la Liga MX.

La afición de Pumas UNAM se ilusionó luego de que comenzaran a circular publicaciones que aseguraban que el conjunto universitario estaba interesado en incorporar a Hugo Camberos para el Apertura 2026. Algunas cuentas partidarias incluso señalaron que el extremo rojiblanco formaba parte de una lista de refuerzos junto a Miguel Tapias y Canelo Angulo, mientras que otros aficionados llegaron a dar por avanzada la operación.

(Captura)

La versión tomó fuerza debido a que Camberos no ha tenido el protagonismo esperado desde la llegada de Gabriel Milito a Chivas. Pese a ser considerado una de las grandes joyas de la cantera rojiblanca y a contar con el respaldo de buena parte de la afición, el atacante ha tenido una participación limitada y todavía busca consolidarse dentro del primer equipo.

Incluso se llegó a mencionar que Esteban Solari veía con buenos ojos la incorporación del futbolista para reforzar el ataque universitario. Según los rumores, la fórmula contemplaba una cesión para que el canterano sumara los minutos que actualmente no encuentra en Guadalajara. Sin embargo, la información nunca fue respaldada por fuentes de peso y terminó siendo desmentida públicamente.

René Tovar desmintió la salida de Hugo Camberos

De hecho, el periodista René Tovar salió al paso de las especulaciones con un mensaje contundente: “¿De dónde sacaron que Hugo Camberos y Miguel Tapias a Pumas? Falso”. Además, los universitarios terminaron reforzándose con Sebastián Córdova, por lo que todo apunta a que el joven rojiblanco continuará en Chivas, donde intentará convencer a Gabriel Milito de darle más protagonismo durante el Apertura 2026.