El extremo de origen venezolano fue incorporado por la Máquina para su cantera y se suma a otros jóvenes que dejaron Verde Valle para irse a La Noria.

Las Fuerzas Básicas de Chivas continúan siendo una referencia dentro del futbol mexicano, al grado de despertar el interés de otros clubes de Liga MX. El caso más reciente es el de Luis Daniel Ramírez, futbolista de origen venezolano de 16 años que tuvo un paso por la cantera rojiblanca y que ahora continuará su carrera en las categorías juveniles de Cruz Azul, institución que en los últimos años ha incorporado a varios elementos con pasado en Verde Valle.

Nacido en Valera, estado Trujillo, Ramírez se desempeña como extremo derecho y es considerado una de las jóvenes promesas surgidas de su país. “Reportes señalan que el atacante venezolano pasó por un proceso de visorías y formación ligado a Chivas antes de firmar con Cruz Azul.

(Captura Instagram)

Su caso no es aislado. En las últimas semanas, Cruz Azul también sumó a Xandor Camacho, lateral izquierdo que venía de formar parte de Chivas Sub-19 y que optó por continuar su desarrollo lejos de Verde Valle. A ello se agrega el antecedente de Ariel Castro, quien durante varios años fue considerado una de las promesas más interesantes de la Cantera Rojiblanca antes de emprender un camino distinto en busca de oportunidades.

Otro nombre que siguió una ruta similar fue el de Iñigo Cuesta. El delantero también tuvo paso por las Fuerzas Básicas del Guadalajara antes de vincularse con la institución cementera, alimentando una tendencia que ha comenzado a repetirse entre futbolistas jóvenes que no logran consolidarse dentro de la estructura rojiblanca. Aunque cada situación responde a circunstancias diferentes, el patrón resulta difícil de ignorar.

Chiquete Orozco, el caso más emblemático

Por supuesto, el caso más conocido entre ambos clubes sigue siendo el de Jesús Orozco Chiquete, quien dejó Chivas tras consolidarse en Primera División para convertirse en refuerzo de Cruz Azul mediante una operación millonaria. La diferencia es que Ramírez, Camacho, Castro y Cuesta todavía se encontraban en plena etapa de formación, lo que vuelve a poner el foco sobre unas Fuerzas Básicas rojiblancas que continúan produciendo talento seguido de cerca por otros equipos del futbol mexicano.