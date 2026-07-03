La salida del Tiba abre un nuevo panorama en la defensa rojiblanca y aparece como uno de los canteranos que buscarán aprovechar la oportunidad durante la pretemporada.

La reestructuración que atraviesa Chivas de cara al Apertura 2026 no solo implica movimientos en el primer equipo, sino también nuevas oportunidades para los futbolistas de la cantera. La reciente salida de Gilberto Sepúlveda dejó un espacio vacante en la defensa rojiblanca y uno de los jugadores que podría verse beneficiado por este escenario es Carlos Hernández, quien actualmente realiza la pretemporada bajo las órdenes de Gabriel Milito.

El joven defensor ha sido una de las caras recurrentes en los trabajos del primer equipo durante las últimas semanas. Mientras el Guadalajara se prepara para el inicio del torneo, Hernández continúa sumando entrenamientos junto a jugadores consolidados del plantel, una señal de que el cuerpo técnico sigue de cerca su evolución.

Carlos Hernández viene de jugar con Tapatío en el último semestre (Imago7)

Aunque todavía no ha debutado oficialmente en Liga MX, el central llega respaldado por el crecimiento que mostró durante su etapa en el Tapatío. En la última temporada logró consolidarse dentro de la estructura del equipo filial y acumuló experiencia en la Liga de Expansión MX, donde comenzó a dar pasos importantes en su desarrollo profesional.

La competencia por un lugar en la zaga continúa siendo exigente. Chivas cuenta con nombres como Diego Campillo, José Castillo y Daniel Aguirre, además de otros futbolistas capaces de desempeñarse en posiciones defensivas. Sin embargo, la salida de Sepúlveda modifica el panorama y reduce una de las barreras que existían para los jóvenes que buscan abrirse camino hacia el primer equipo.

Por ahora, Hernández sigue aprovechando cada entrenamiento para convencer a Gabriel Milito. A sus 19 años, forma parte de una generación de canteranos que intenta ganarse un lugar en el proyecto rojiblanco y la actual pretemporada podría convertirse en una oportunidad importante para acercarse al ansiado debut con la camiseta de Chivas.

Los canteranos de Chivas que trabajan con el primer equipo