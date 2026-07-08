Chivas continúa con su preparación para el Apertura 2026 de la Liga MX. Mientras se alistan para enfrentar a Leones Negros, confirman por qué el Guadalajara no anunció la salida de Gilberto Sepúlveda.

Uno de los futbolistas que toda la afición de Chivas espera que se haga oficial su salida es Gilberto Sepúlveda. En medio de las suspicacias que surgieron porque ayer entrenó con el resto del equipo, Jesús Bernal reveló que el Tiba, en las últimas horas, pudo llegar a un acuerdo con FC Juárez y que en los próximos días sería anunciado en su nuevo equipo.

No hay dudas de que el defensa formado en Verde Valle había colmado la paciencia de los chivahermanos desde hace largo tiempo. En la gestión de Gabriel Milito quedó marcado por sus fallas en la Leagues Cup, cuando metió un autogol ante Charlotte. Por esta razón, la afición lo comenzó a pedir fuera del campo de juego.

Teniendo en cuenta que disputó un puñado de minutos en la última temporada, era un hecho que Gilberto Sepúlveda iba a tener la misma o menor cantidad de partidos en Chivas si Gabriel Milito se mantiene como entrenador. Por esta razón, se supo que el Guadalajara llegó a un acuerdo para prestarlo por un año a FC Juárez, club que se hará cargo de su salario y que tendrá una cláusula de compra.

Sepúlveda sale de Chivas. (Foto: IMAGO7)

Sin embargo, los aficionados del Guadalajara se preguntaban qué pasaba con Gilberto Sepúlveda debido a que fue captado entrenando con el resto del equipo. En medio de las polémicas sobre su salida, Jesús Bernal reveló en su canal de YouTube que recién en las últimas horas hubo acuerdo entre el defensa y los Bravos para que se dé su partida.

Estadísticas de Transfermarkt. (Foto: IMAGO7 / CHATGPT)

“El Tiba Sepúlveda. Hubo mucha polémica porque el día de ayer subió un video a sus redes sociales del entrenamiento y en este video se ve y se aprecia el Tiba Sepúlveda. (…) Ayer hubo muchas preguntas sobre este tema de por qué Gilberto seguía en el cuadro del Guadalajara si ya estaba el trato con los Bravos de Juárez. La respuesta fue porque el futbolista no había alcanzado un acuerdo todavía con el equipo fronterizo. Sin embargo, me dicen que ya se arregló”, reportó el periodista de ESPN.

Hugo Camberos entrenó a la par con Chivas

Uno de los jugadores que toda la afición de Chivas espera que tenga más oportunidades en el Apertura 2026 es Hugo Camberos, quien no pudo ser tenido en cuenta para el amistoso ante Correcaminos. A poco más de una semana para el debut ante Toluca en el Estadio Akron, el Guadalajara recibió importantes noticias porque el canterano entrenó a la par del equipo.