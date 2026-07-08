La Liga MX Femenil empieza en dos semanas y media, pero Chivas no ha iniciado ni siquiera su preparación para el torneo.

Mientras que en Chivas Varonil todo parece marchar conforme al plan rumbo al Apertura 2026, en el equipo Femenil el panorama está lleno de incertidumbre. Para empezar, la Liga MX Femenil todavía no ha dado a conocer el calendario oficial del próximo torneo, pese a que, en teoría, el campeonato comenzará el 31 de julio, es decir, en apenas unas semanas.

Sin embargo, la situación dentro del Guadalajara Femenil tampoco transmite demasiada tranquilidad. La continuidad de Nelly Simón y Antonio Contreras mantiene dividido el sentir de la afición, mientras que la planeación deportiva ha generado todavía más dudas debido a la gran cantidad de jugadoras que abandonaron el club sin que, hasta ahora, se hayan anunciado refuerzos, limitándose únicamente a confirmar algunas renovaciones de contrato.

Nelly Simón continúa con la limpia de Chivas Femenil

La preocupación aumenta al revisar la actividad del equipo, pues todo indica que Chivas Femenil aún no ha iniciado formalmente su pretemporada. Al menos hasta el momento, ni las redes sociales del club ni su página oficial han informado el arranque de los trabajos, por lo que no existe confirmación de que las futbolistas ya se encuentren preparando el Apertura 2026, una situación que ha llamado la atención de la afición rojiblanca.

En cuanto a incorporaciones, se espera que en los próximos días pueda haber novedades. El nombre que más fuerza ha tomado es el de Natalia Colín, quien ya se despidió de Tigres Femenil y ha sido vinculada con el Guadalajara. No obstante, hasta ahora no existe un anuncio oficial, por lo que el mercado rojiblanco sigue envuelto en la incertidumbre.

Por ahora, no existe una fecha confirmada para el inicio de la pretemporada de Chivas Femenil, ya que tampoco ha trascendido información sobre el reporte de las jugadoras a las instalaciones del club. Con ese panorama, el Apertura 2026 arranca con más preguntas que respuestas para el Rebaño Sagrado, que deberá reaccionar rápidamente si quiere volver a competir por el campeonato.

La Liga MX tendrá un nuevo formato en el que se dividirán en dos grupos

El Apertura 2026 de la Liga MX Femenil comenzará el próximo 31 de julio y lo hará con un formato completamente renovado. A partir de esta temporada, los 18 equipos estarán divididos en dos grupos de nueve clubes. Cada escuadra disputará un total de 14 encuentros durante la fase regular: ocho frente a los rivales de su mismo sector y los seis restantes contra equipos del grupo contrario, en un sistema que busca darle un nuevo impulso a la competencia.