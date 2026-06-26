Una jugadora más se unió a la cada vez más larga lista de bajas de Chivas Femenil, lo que pone la lupa en Nelly Simón.

Chivas Femenil confirmó este viernes una nueva baja de cara al Apertura 2026. Se trata de Yamile Franco, quien, de acuerdo con el comunicado oficial del Club, fue “liberada” de su contrato después de dos años defendiendo la camiseta rojiblanca, periodo en el que disputó 73 partidos. Sin embargo, su salida es solo una más dentro de una lista que no ha dejado de crecer durante las últimas semanas, generando una creciente preocupación entre la afición del Guadalajara.

La noticia llega apenas un día después de que también se hicieran oficiales las salidas de las juveniles Amalia López e Ivonne González, quienes fueron cedidas a préstamo para continuar con su desarrollo. Con estos movimientos, la lista de bajas del Rebaño Sagrado ya incluye a Kimberly Guzmán, Casandra Montero, Celeste Espino, Joselyn de la Rosa, Isabela Esquivias, Amalia López, Ivonne González y ahora Yamile Franco, reflejando una profunda reestructuración dentro del plantel femenil.

La cantidad de salidas ha provocado una nueva ola de críticas por parte de la afición rojiblanca, que ha vuelto a señalar tanto a Nelly Simón como al director técnico Antonio Contreras. Los seguidores del Guadalajara consideran preocupante que, hasta el momento, únicamente se hayan anunciado bajas y todavía no exista información sobre posibles refuerzos, aumentando la incertidumbre de cara al próximo torneo.

Además, el malestar de la afición no responde únicamente a los movimientos en el mercado de fichajes. Los malos resultados obtenidos bajo el mando de Antonio Contreras siguen muy presentes entre los seguidores rojiblancos, quienes tampoco olvidan los episodios en los que el estratega español fue captado jaloneando a algunas de sus jugadoras, una situación que incrementó considerablemente las críticas hacia el proyecto deportivo del equipo femenil.

¿Cuándo inicia la actividad de Chivas Femenil en el Apertura 2026?

El Apertura 2026 de la Liga MX Femenil comenzará el próximo 31 de julio y lo hará con un formato completamente renovado. A partir de esta temporada, los 18 equipos estarán divididos en dos grupos de nueve clubes. Cada escuadra disputará un total de 14 encuentros durante la fase regular: ocho frente a los rivales de su mismo sector y los seis restantes contra equipos pertenecientes al grupo contrario, en un sistema que busca darle un nuevo impulso a la competencia.