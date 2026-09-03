Un nuevo reporte detalló todas las situaciones por las que el mediocampista de Cruz Azul no podría ser futbolista del Guadalajara, al menos en este mercado de fichajes.

El traspaso fallido de Erik Lira de Cruz Azul rumbo al Mónaco en los días recientes ocasionó una ola de rumores que aseguraban que la directiva de Chivas estaría dispuesta a hacerle una oferta a La Máquina por el mediocampista; sin embargo, esa versión sería falsa e inclusive, se destaparon los factores que impedían la llegada del Pitbull al Rebaño en este mercado de fichajes.

El reportero de As México, César Huerta, destapó que es verdad lo que han venido declarando tanto Javier Mier como Gabriel Milito de que el plantel está cerrado, además de que el precio que había acordado el Mónaco con los celestes era menor al que le pondrían a un club mexicano.

“Ya lo dijo nuestro director deportivo y nuestro entrenador: el plantel está cerrado. Preguntaba en este tema de Erik Lira y en algún punto de la vida fue muy visto y muy seguido por el Guadalajara, pero nunca se concretó algo con él. Hoy mismo, no hay nada con él de parte del Guadalajara.

“Pregunté con gente que le sabe a Cruz Azul y me decían que las condiciones de salida para Erik Lira son distintas en el mercado mexicano que en el mercado europeo. Si al mercado europeo le habían aceptado un trato de 8 millones más variables, aquí en México no te lo van a vender por menos de 13 a 15 millones de dólares”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

Chivas pudo fichar a Erik Lira en 2024 por Fernando Beltrán

Durante el mercado de fichajes rumbo al Apertura 2024, surgió el rumor de que Martín Anselmi de Cruz Azul estaría interesado en hacerse de los servicios de Fernando Beltrán, en donde estarían dispuestos a poner en la negociación a Erik Lira.

Sin embargo, Fernando Gago cerró la puerta de manera inmediata, asegurando que el Nene era parte importante de su esquema, por lo que derribó cualquier negociación entre directivas. Sin embargo, Beltrán terminó abandonando el redil unos meses después rumbo al León a cambio de 3 millones de dólares.