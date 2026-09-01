Chivas cerró un mercado de pases con altas y bajas. En medio de este panorama, Alan Mozo comienza a confirmar lo que el Guadalajara quería saber sobre su futuro.

Uno de los grandes negocios de Chivas en las últimas horas es haber logrado vender a Alan Mozo a Cruz Azul. Mientras se espera que se haga oficial el acuerdo, el defensa ya da un guiño a Guadalajara y a la Máquina debido a que se despidió de Pachuca, club en el que no pudo destacar.

El fin de semana salió a la luz que el conjunto de La Noria se contactó con el Guadalajara por los servicios del futbolista formado en Pumas UNAM. “Según pudo saber Súper Deportivo a través de fuentes cercanas a las negociaciones, Alan Mozo dejará las filas de los Tuzos del Pachuca para emprender un nuevo rumbo profesional, toda vez que las Chivas Rayadas del Guadalajara, club dueño de sus derechos federativos, han cerrado el acuerdo para enviarlo a Cruz Azul”, reportó César Merlo en Súper Deportivo.

La posibilidad de que Chivas pueda vender a Alan Mozo a Cruz Azul llega en un momento ideal porque al defensa le restaban menos de seis meses de un contrato muy costoso. Mientras se espera que se haga oficial la salida, el lateral derecho se despidió en redes sociales de sus compañeros de Pachuca.

En su cuenta personal de Instagram, el exjugador de Pumas le agradeció a los Tuzos y publicó fotografías con sus compañeros, mientras que el conjunto de Hidalgo confirmó ayer su salida del equipo. “Gracias, Alan Mozo por haber defendido el blanco y azul de Pachuca: ¡Éxito en tu próximo reto!”, publicó el equipo hidalguense.

La jugada maestra de Chivas para vender a Alan Mozo a Cruz Azul

Como se sabe, Chivas decidió vender a Alan Mozo a Cruz Azul a cambio de dos millones de dólares. Sin embargo, César Huerta reveló que Alejandro Manzo encabezó la negociación para deshacerse de un jugador al que le quedaban pocos meses de contrato, que no querían y cuyo salario era elevado.

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Según lo informado por el periodista de Diario AS en su canal de YouTube, la directiva del Rebaño Sagrado ofreció los servicios del defensa y amenazó con hacer uso del año opcional para que la Máquina Cementera se lleve ahora a un jugador que podía salir más caro a partir de 2027. En el mismo reporte, el insider del Guadalajara señaló que la transferencia es una venta definitiva por dos millones de dólares y que Pachuca recibirá una compensación correspondiente.