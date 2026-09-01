Chivas enfrentará a Atlético de San Luis por el Apertura 2026 de la Liga MX. En medio de este contexto, confirman sí estarán o no disponibles José Castillo y Daniel Aguirre.

El próximo sábado Chivas enfrentará a Atlético de San Luis por la jornada siete del Apertura 2026 en el Estadio Alfonso Lastras. Una de las grandes dudas que existe de cara al juego ante los Potosinos es en relación a los regresos, por lo que Jesús Bernal confirmó que José Castillo es duda, mientras que Daniel Aguirre estaría descartado.

Uno de los problemas a resolver por parte del técnico argentino son las bajas que tiene en la línea defensiva. Es un hecho que Bryan González no iba a ser tenido en cuenta por la grave lesión que tiene, mientras que las dudas radican sobre lo que podía llegar a suceder con Aguirre y Castillo.

En medio de este marco, Chivas regresó a los trabajos en Verde Valle con el objetivo de llegar de la mejor manera al juego contra Atlético de San Luis. A menos de cinco días para el partido, Jesús Bernal confirmó en su canal de YouTube que José Castillo es duda, mientras que Daniel Aguirre está descartado.

José Castillo no jugó contra Xolos.

“La duda es Castillo si alcanzará o no a regresar. De cómo es que esta situación puede avanzar, puede caminar si José Castillo se logra recuperar que también, para la manera que tiene este cuerpo técnico de gestionar las lesiones, creo que aunque se recupere no lo pondrían de una y Chivas se la seguiría jugando en la zona de atrás con Campillo de líbero con Romo por izquierda y con Miguel Gómez por el costado de la derecha”, reveló el periodista de ESPN.

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Y agregó: “Lo de Dani también no debe de ser pues una situación similar. Algún desgarre que tenga Dani Aguirre porque ya tiene más de un mes sin poder trabajar con sus compañeros. (…) Los descartes son los otros dos Dani Aguirre y Cotorro González que su recuperación va un poco más lenta”.

¿Cuál sería la alineación de Chivas ante Atlético de San Luis?

Teniendo en cuenta cómo se ha manejado Gabriel Milito, es un hecho que en la portería se repetirían los mismos nombres a menos que regrese José Castillo. De esta manera, en el fondo estarían Raúl Rangel, Luis Romo, Diego Campillo y Miguel Gómez, en el medio Santiago Sandoval, Omar Govea, Fernando González, Hugo Camberos, Roberto Alvarado y Efraín Álvarez, mientras que en el ataque Ricardo Marín.