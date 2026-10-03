El parón futbolístico en la Liga MX por la Fecha FIFA está por llegar a su fin y con ello, la pelota volverá a rodar en las canchas del balompié mexicano, en donde el partido más atractivo de la próxima jornada es el Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas, duelo que se jugará en la cancha del Estadio Jalisco.

Sin embargo, en los días recientes se viralizaron unas fotografías en donde se aprecia que la cancha del inmueble de la Calzada Independencia se encontraría en pésimas condiciones después de que el recinto fuera sede de dos conciertos de Julión Álvarez en la ciudad de Guadalajara.

El diario Esto compartió en sus redes sociales unas imágenes captadas con un dron en donde se aprecia que el césped quedó gravemente dañado tras el evento musical, por lo que el equipo de jardineros del Estadio Jalisco tendrían que trabajar a marchas forzadas para poder recuperar el campo y dejarlo en las mejores condiciones posibles para el Clásico Tapatío.

Hay que recordar que ambas instituciones han registrado problemas con las lesiones a lo largo del Apertura 2026, por lo que es necesario que la cancha esté en óptimas condiciones para poder reducir el riesgo de nuevas dolencias entre los jugadores.

Cancha del Estadio Jalisco se estaría recuperando a buen ritmo

El comunicador tapatío, Raymundo González, estuvo a nivel de cancha durante este sábado 3 de octubre, en donde compartió algunas imágenes que llenan de optimismo tanto a Chivas como al Atlas, ya que empiezan a notarse mejorías en el terreno de juego, aunque evidentemente no está en las mejores condiciones.

¿Cuándo se jugará el Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas?

El Clásico Tapatío contra el Atlas se jugará hasta el día sábado 10 de octubre en la cancha del Estadio Jalisco, duelo que está pactado para iniciar en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.