Tigres le habría "robado" a Chivas un fichaje que planeaban hacer para el próximo torneo para la delantera.

Chivas se encuentra completamente concentrado en el Apertura 2026 y tanto Javier Mier como Gabriel Milito ya dejaron claro que el plantel está cerrado pese a la salida de Armando González rumbo al Olympiacos. Sin embargo, todo apunta a que la historia será diferente durante el próximo mercado de invierno, cuando el Guadalajara volverá a analizar opciones para reforzar su plantilla.

Esto se debe, en buena medida, a que el Rebaño Sagrado tendrá que afrontar un calendario mucho más exigente, pues además de competir por la Liga MX disputará la Concacaf Champions Cup. La cantidad de partidos obligará a realizar rotaciones para evitar sobrecargas y lesiones, por lo que la llegada de un delantero parecía estar entre las posibilidades de Chivas. Sin embargo, el club habría perdido una oportunidad que ya tenía bastante avanzada.

De acuerdo con información de Rubén Rodríguez, periodista de FOX One, Tigres habría terminado por “robarle” a Chivas el fichaje de Guillermo Martínez. El delantero mexicano tenía una situación contractual que podía facilitar su llegada al Guadalajara, pues su contrato con Pumas estaba próximo a terminar y no tenía intención de renovarlo precisamente por el interés del Rebaño Sagrado, por lo que podía convertirse en agente libre dentro de tres meses.

Según el reporte, Chivas ya le había presentado una propuesta para que llegara en diciembre como jugador libre y firmara un contrato por dos años, con opción de extenderlo por una temporada más. Sin embargo, Tigres decidió adelantarse y habría pagado 1.3 millones de dólares por Guillermo Martínez, además de ofrecerle un vínculo por tres años, una propuesta que terminó convenciendo al atacante mexicano para cambiar de rumbo.

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Por ahora, Chivas tendrá que afrontar el Apertura 2026 con Ricardo Marín como su principal candidato para ocupar la titularidad en el ataque, mientras que Ángel Sepúlveda y Jesús Hernández aparecen como sus principales acompañantes. Para el próximo torneo también podría darse el regreso de Sergio Aguayo, si así lo determina la directiva rojiblanca, por lo que tampoco parece que la llegada de Guillermo Martínez fuera una necesidad absoluta para el Guadalajara.

Ricardo Marín tiene mejores números que Guillermo Martínez en el Apertura 2026

Además, al menos durante el actual torneo, los números favorecen claramente al delantero de Chivas. Ricardo Marín ya se consolidó como titular y ha disputado muchos más minutos que Guillermo Martínez, pero lo más importante es que el atacante rojiblanco suma cuatro goles en el Apertura 2026, mientras que el Memote solamente registra uno. Por ahora, los números parecen indicar que el Guadalajara no necesariamente perdió una solución goleadora con la llegada de Martínez a Tigres.