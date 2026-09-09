Se supo muy bien que Roberto Alvarado rechazó una oferta de Rusia. Sin embargo, la directiva del Guadalajara mantuvo la tranquilidad ante el interés de Spartak de Moscú.

Uno de los jugadores que en las últimas horas se supo que no iba a dejar a Chivas para ir al futbol de Rusia fue Roberto Alvarado. Ante las dudas sobre la posibilidad sobre la posibilidad de que abandone el Rebaño Sagrado, César Huerta reveló en su canal de YouTube que el Guadalajara no tiene cláusula de rescisión firmada con el Piojo porque saben que este futbolista tiene que tener la voluntad para hacerlo.

El domingo, Gibrán Araige confirmó en redes sociales que a las oficinas de Verde Valle había llegado una oferta de ocho millones de dólares de Spartak de Moscú por el Piojo. Sin embargo, horas después se supo que tanto el club como el elemento rojiblanco rechazaron la propuesta porque no quieren vender o salir, dependiendo de quién dé la respuesta.

Con el correr de las horas no para de surgir información sobre Chivas y el acuerdo que existe con Roberto Alvarado. Este miércoles, César Huerta reveló en su canal de YouTube que el Guadalajara no firmó una cláusula de rescisión con el futbolista ya que saben muy bien que él tiene la voluntad para irse.

¿Chivas blindó a Roberto Alvarado?

En su reporte, el periodista de Diario AS señaló que es un arma de doble filo, porque puede venir cualquier club a tentar a la figura del equipo. Sin embargo, el Guadalajara decidió no poner una cláusula de salida porque comprenden que al Piojo no solo deben convencer con dinero, sino con una mayor comodidad para él y su familia. Es decir, sería extraño, salvo una millonada de dinero, que un club ruso, estadounidense, mexicano o árabe aparezca con puro billete para llevárselo cuando él, su mujer e hijos están cómodos en Guadalajara.

¿Por qué Roberto Alvarado se quedó en Chivas?

En las últimas horas, César Huerta explicó que Roberto Alvarado rechazó ir a Spartak de Moscú no solo por su familia, sino que también por el amor que siente por el club más grande de México. “Hay muy buena relación entre el club y el Piojo. Está muy cómodo aquí, quiere ser campeón aquí. Ha batallado mucho. Me dice su gente cercana que el Piojo, legítimamente, tiene mucho deseo de ser campeón con el Guadalajara porque dice que le ha tocado comerse muy malas épocas con las Chivas.

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“Estuvo cerca y dolió mucho aquella Final, en donde el Piojo marcó el 1-0. Ya estuvo muy cerca de ser campeón con el Guadalajara y quiere conseguirlo, es un deseo legítimo”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.