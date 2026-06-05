Chivas continúa trabajando en la planeación de su plantel para el Apertura 2026, definiendo tanto las incorporaciones como las posibles salidas que tendrá el equipo de Gabriel Milito. Dentro de los nombres que llegaron a sonar como posibles refuerzos apareció el de Elías Montiel, mediocampista que desde el año pasado ha sido vinculado con el Guadalajara gracias a su gran proyección y al nivel que ha mostrado con Pachuca, despertando el interés de buena parte de la afición rojiblanca.

Sin embargo, la posibilidad de verlo vestir la camiseta del Rebaño Sagrado parecía complicada desde hace meses. La intención original de Pachuca era colocar al futbolista en el futbol europeo, cerrando prácticamente cualquier opción para los clubes de la Liga MX. No obstante, este viernes el periodista Diego Sandoval aseguró que los Tuzos estarían analizando venderlo al América, equipo que lo tendría como una de sus principales prioridades para reforzarse rumbo al próximo torneo.

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Este movimiento además tendría un factor importante detrás. Según los rumores más fuertes, Guillermo Almada sería el próximo entrenador de las Águilas, por lo que el estratega uruguayo habría dado el visto bueno para incorporar a uno de los jugadores que mejor conoce de su etapa con Pachuca. Esta situación facilitaría las negociaciones entre ambas instituciones y aumentaría las posibilidades de que Montiel termine llegando al conjunto azulcrema.

Ahora habrá que esperar para conocer cuál será la postura de la directiva rojiblanca ante este escenario. En los últimos años, varios futbolistas procedentes de Pachuca han tenido un rendimiento muy positivo con Chivas, siendo los casos más recientes los de José Castillo y Bryan González. Por ello, muchos aficionados esperaban que la buena relación entre ambas directivas pudiera abrir la puerta para que Elías Montiel terminara reforzando al Guadalajara y no a uno de sus máximos rivales.

Chivas ya habría reforzado su media cancha con Kevin Castañeda

Ante este panorama, todo indica que el Guadalajara ya tendría encaminada otra solución para fortalecer su mediocampo. Kevin Castañeda sería el futbolista elegido para reforzar esa zona del campo, luego de unas negociaciones que, aunque todavía no se hacen oficiales, se encuentran muy avanzadas. El mediocampista procedente de Xolos de Tijuana tendría prácticamente todo acordado para convertirse en nuevo jugador rojiblanco y reportar el próximo 15 de junio junto al resto del plantel que comenzará la preparación rumbo al Apertura 2026.