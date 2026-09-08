Chivas goleó a Atlético de San Luis y se prepara para enfrentar a Pumas y América por el Apertura 2026. En este panorama, Diego Campillo aseguró que la afición rojiblanca los hace sentir locales en cualquier estadio.

Uno de los jugadores que marca diferencia en Chivas en la línea defensiva es sin duda Diego Campillo. Tras lo sucedido en el Estadio Alfonso Lastras, el defensa formado en Verde Valle habló luego de la goleada del Guadalajara ante Atlético de San Luis y aplaudió a la afición rojiblanca al señalar que a donde vayan son locales. Sin duda, una declaración que le dolerá a América y a Atlas porque es verdad.

Septiembre es un mes particular para el Rebaño Sagrado debido a que se volverá a vivir una nueva edición del Clásico Nacional. El del Apertura 2026 es importante porque Gabriel Milito está invicto ante las Águilas, pero el próximo sábado 19 chocará con unos azulcremas que están en reconstrucción con Guillermo Almada como timonel.

En medio de este contexto caliente, Diego Campillo no solo es un elemento clave en el armado del Guadalajara, sino que también es referente de Chivas. Tras la goleada frente a Atlético de San Luis, el nacido en Victoria de Durango aplaudió a la afición rojiblanca al señalar que siempre son locales a donde vayan.

Diego Campillo afirmó que Chivas es local en cualquier estadio. (Foto: IMAGO7)

“A donde vamos somos locales. Se ve siempre, en todos los estadios, hay más gente de nosotros y es bonito ver más gente de nosotros a donde sea que vayamos“, declaró el defensor rojiblanco en la zona mixta. En la pequeña entrevista, el zaguero señaló que el Guadalajara está para ser campeón del Apertura 2026.

Henry Martín calentó el Clásico Nacional

Luego de perder contra León, Henry Martín se acordó de Chivas con una advertencia de cara al Clásico Nacional. “Perdemos un partido en juego, el otro es por penales, y vienen dos partidos muy importantes donde no importa en el lugar que estés, donde no importa lo que hayas hecho antes, importa lo que hagas ese partido. Son dos clásicos, sabemos lo que significa, sabemos lo que nos estamos jugando y es más que cualquier cosa es el orgullo del equipo y de nuestra afición y nuestro ser justamente por eso”, comentó el referente de América.

Estadísticas proporcionadas por Transfermartk. (Foto: CHATGPT / IMAGO7)

¿Cuándo y dónde se enfrentan América y Chivas por el Apertura 2026?

América y Chivas se enfrentarán por la jornada 10 del Apertura 2026 el próximo sábado 19 de septiembre en el Estadio Azteca a las 21:00 del Centro de México. El partido se podrá ver por las diferentes plataformas de Televisa tanto en México como en Estados Unidos.