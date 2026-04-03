El Mundial de 2026 está cada vez más cerca y varios jugadores de Chivas buscan asegurar su lugar en la Selección Mexicana, con nombres como Raúl Rangel y Roberto Alvarado prácticamente amarrados en la lista final. Sin embargo, dentro del plantel rojiblanco también existen futbolistas con doble nacionalidad, lo que abre escenarios interesantes de cara a la Copa del Mundo.

Daniel Villaseca se formó en el futbol checo.

Uno de los casos más llamativos es el de Daniel Villaseca, mediocampista del Tapatío que ha destacado por su aporte ofensivo, ya sea con goles o asistencias. Aunque luce complicado que pueda meterse a la convocatoria de México a estas alturas, existe la posibilidad de que enfrente al Tri en el Mundial representando a otra selección.

Esto se debe a que Villaseca tiene ascendencia de República Checa por parte de su madre, llevando incluso el apellido Kubikova. Además, tuvo formación en el futbol europeo con el Dukla Praga B y llegó a jugar con la Selección Sub-17 checa, lo que lo mantiene como elegible para ese país y abre la puerta a un posible escenario internacional inesperado.

Por si fuera poco, el mediocampista también tiene un vínculo con Sudáfrica, uno de los rivales de México en el Mundial, ya que nació en dicho país. Sin embargo, al no tener padres sudafricanos, no cuenta con esa nacionalidad, por lo que su única alternativa fuera del Tri sería precisamente el combinado europeo.

Daniel Villaseca está teniendo un gran torneo en Tapatío y podría subir pronto a Chivas

Daniel Villaseca ha tenido un Clausura 2026 muy sólido con el Tapatío, acumulando nueve partidos disputados, ocho de ellos como titular. Además, ha registrado tres goles, confirmando su peso en el ataque del equipo y consolidándose como uno de los elementos más destacados de la filial rojiblanca.

Este rendimiento no ha pasado desapercibido, ya que ha comenzado a aparecer en el radar del Primer Equipo, siendo incluso convocado a partidos amistosos como el reciente frente al Atlas. Por ello, no sería extraño verlo dar el salto a Chivas en el corto plazo, especialmente considerando su proyección y versatilidad en el mediocampo.