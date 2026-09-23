El exseleccionador nacional soltó una fuerte reprimenda contra los futbolistas después de la inauguración contra Sudáfrica.

Roberto Alvarado fue uno de los mejores futbolistas mexicanos que registró la Selección Nacional en la Copa del Mundo 2026, registrando un rendimiento que lo puso entre los mejores futbolistas del planeta; sin embargo, se acaba de destapar una sorpresa sobre el entonces entrenador nacional, Javier Aguirre.

Durante las semanas que estuvieron concentrados los futbolistas, se demostró un gran ambiente de unión en el Tricolor; sin embargo, el Vasco habría tenido mano firme dentro del combinado nacional, ya que el Piojo destapó que hubo regaño tras la inauguración contra Sudáfrica en donde muchos jugadores terminaron acalambrados.

“En ese contra Sudáfrica se acalambraron todos. Voltee a ver a quien estaba de mi lado, Israel Reyes. Volteaba y me decía: ‘ya no puedo’. Le dije: ‘yo te ayudo’. Pero a los dos minutos me acalambré, ya no podíamos (…) El Vasco nos reventó porque cómo era posible que nos acalambráramos, pero todos se acalambraron“, explicó el jugador del Rebaño en el podcast Cracks y Mortales.

El momento más emotivo del Piojo Alvarado en el Mundial

“Fue una locura. La inauguración, el himno. Se me ponía la piel chinita. Me preguntaron si no me dieron ganas de llorar en el himno y yo decía que no, porque me dieron más ganas de llorar cuando en el camino, para ir al Estadio Azteca y veía a toda la gente.

“Toda la gente, por la ventana de camión, emocionada, gritando. Ahí sí me dieron ganas de llorar: ‘qué perro lo que estamos viviendo'”, recordó el Piojo.

Encuesta ¿Roberto Alvarado estuvo en el top 3 de mejores mexicanos en el Mundial 2026? ¿Roberto Alvarado estuvo en el top 3 de mejores mexicanos en el Mundial 2026? Sí No Ya votaron 3 hinchas

Piojo despertó interés de visores de Europa

El rendimiento que tuvo el Piojo durante la Copa del Mundo fue muy elevado, en donde inclusive impuso un récord en la Selección Mexicana de tres asistencias en un Mundial, por lo que algunos analistas europeos destacaron su rendimiento y su labor de sacrificio para la causa nacional.

Por si fuera poco, ese rendimiento le abrió la puerta de Europa, ya que el futbol de Rusia se habría interesado en ficharle en este mercado de fichajes, pero el Guadalajara y el propio futbolista habrían declinado esa oferta del Spartak de Moscú por el bienestar de su familia.