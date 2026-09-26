El juvenil cometió una equivocación infantil que afectó directamente al Guadalajara, ocasionando que se invalidara el gol del Cuate.

Chivas se volcó a la ofensiva en búsqueda del gol de la igualada en contra de Querétaro, escuadra que apostó todo su partido a atacar a través de contragolpes, jugando con la desesperación del Rebaño, aunque los tapatíos dejaron escapar el gol del empate por culpa de Santiago Sandoval.

Gabriel Milito intentó volcar al Rebaño a la ofensiva con ajustes desde el banquillo, en donde mandaron un servicio preciso a segundo poste para la llegada de Ángel Sepúlveda que se levantó y remató de cabeza, mandando la redonda al fondo de la portería de Gallos Blancos.

Sin embargo, el cuerpo arbitral invalidó de inmediato la jugada, en donde tras ser revisado en el VAR se confirmó que Santiago Sandoval había cometido una falta dentro del área, influyendo en la jugada, por lo que fue anulada la diana del Cuate Sepúlveda.

¿Cuándo se jugará el Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas?

Hay que recordar que la Liga MX está en Fecha FIFA, por lo que habrá un parón futbolístico en el Apertura 2026, por lo que el Clásico Tapatío contra el Atlas se jugará hasta el día sábado 10 de octubre en la cancha del Estadio Jalisco, duelo que está pactado para iniciar en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.