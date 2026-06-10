Este martes se dio a conocer oficialmente el calendario del Apertura 2026, revelando varios de los partidos más atractivos que tendrá el futbol mexicano durante el próximo semestre. Como suele ocurrir cada torneo, varios clubes aprovecharon la ocasión para mostrar creatividad a la hora de anunciar sus enfrentamientos. Sin embargo, uno de esos videos terminó incluyendo una burla dirigida directamente a Chivas, generando reacciones entre los aficionados rojiblancos.

Se trata del Atlético de San Luis, equipo que ya se ha vuelto conocido por sus presentaciones humorísticas del calendario. En esta ocasión, el conjunto potosino utilizó una temática inspirada en Huevo Cartoon para presentar a cada uno de sus rivales. Cuando llegó el turno del Guadalajara, el club decidió referirse a él como “Huevonzalo”, haciendo una clara referencia a uno de los memes más populares relacionados con la afición rojiblanca.

El chiste hace referencia al famoso video viral del aficionado llamado Gonzalo, material que durante años ha sido utilizado en redes sociales para burlarse de los seguidores de Chivas debido a que aparece llorando frente a la cámara. Sin embargo, la realidad detrás de ese momento es muy distinta a la que suele difundirse. El aficionado no estaba llorando por una derrota del Guadalajara, sino porque había sido víctima de una estafa relacionada con boletos, un detalle que con frecuencia es ignorado cuando se comparte el video.

Eso sí, Chivas no fue el único objetivo del humor del Atlético de San Luis. El video incluyó referencias para prácticamente todos los equipos de la Liga MX: Pumas fue relacionado con la actitud derrotista mostrada por Efraín Juárez en la Final, Tigres recibió bromas relacionadas con el debate sobre si es o no un equipo grande, mientras que América fue representado por su conocido aficionado “el Perro Rabioso”, por lo que la intención del club potosino fue repartir las bromas por igual entre todos sus futuros rivales.

Chivas también dio a conocer su calendario para el Apertura 2026

Aunque eligió una presentación mucho más tradicional, Chivas también compartió oficialmente su calendario para el Apertura 2026. Entre los encuentros más destacados aparece el Clásico Nacional, que se disputará el próximo 19 de septiembre en el Estadio Azteca dentro de la Jornada 9. Por su parte, el Clásico Tapatío se jugará el 10 de octubre en el Estadio Jalisco durante la Jornada 11, siendo dos de los compromisos más esperados por la afición rojiblanca para el próximo torneo.