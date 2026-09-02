Chivas se prepara para el juego contra Atlético de San Luis. En medio de este contexto, se confirmó la noticia que todo el Guadalajara esperaba de Cruz Azul y Alan Mozo.

El mercado de pases de México sigue abierto y Chivas se mantiene como uno de los grandes protagonistas. Hace unos instantes se confirmó que el Guadalajara cerró la transferencia luego de que Cruz Azul confirmara el fichaje de Alan Mozo para el Apertura 2026 de la Liga MX. De esta manera, el Rebaño Sagrado logró sacar del equipo a un jugador con un alto salario y que le restaban pocos meses para que termine su contrato.

Muchos se quedan con los fichajes de Kevin Castañeda y Jordan Carrillo, pero nadie habla de los movimientos que llevó adelante la directiva para acomodar a aquellos jugadores que no eran tenidos en cuenta. Para este libro de pases, el Guadalajara bajó la masa salarial tras acordar la salida de Alan Pulido, Érick Gutiérrez, Yael Padilla, Gilberto Sepúlveda, Sergio Aguayo y Leonardo Sepúlveda.

El séptimo futbolista cuya salida restaba por confirmarse era Alan Mozo, quien se encontraba cedido en Pachuca. Finalmente, Cruz Azul hizo oficial la adquisición de su carta tras pagarle al Guadalajara dos millones de dólares.

Alan Mozo jugará en Cruz Azul. (Foto: IMAGO7)

Para Javier Mier y Alejandro Manzo acaban de cerrar un buen negocio porque se recupera al menos un dinero de lo invertido cuando quedaban pocos meses para que acabara su contrato y liberan un sueldo muy alto. Sin duda, un movimiento favorable para Chivas a poco más de una semana para que cierre el libro de pases.

¿Qué jugadores le quedan por acomodar a Chivas?

De momento a Chivas le quedan dos jugadores que no entran en planes para Gabriel Milito. Por un lado, se encuentra Eduardo García, quien se encuentra en Tapatío, mientras que Miguel Tapias sigue en el primer equipo recuperándose de una lesión, pero que es claro que es la última opción para el técnico argentino en la línea defensiva.