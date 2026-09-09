Omar Govea se ha convertido con el paso de los meses en uno de los jugadores más respetados dentro de Chivas. No solamente es uno de los elementos inamovibles para Gabriel Milito, siendo titular en prácticamente todos los partidos, sino que también ha demostrado tener un liderazgo importante dentro y fuera de la cancha, convirtiéndose en una de las voces de mayor peso dentro del vestidor rojiblanco.

Esta situación ha provocado que un importante sector de la afición lo considere el “capitán sin gafete” del Rebaño Sagrado. Y es que Govea es un futbolista que no le teme a dar la cara en los momentos decisivos, además de defender públicamente los objetivos y la exigencia que debe tener una institución como el Guadalajara, con una personalidad y compromiso que poco a poco lo han convertido en un referente para sus compañeros y para los aficionados.

Ahora, el mediocampista rojiblanco anunció una iniciativa que sin duda es digna de aplaudirse. Siendo un orgulloso potosino, Omar Govea dio a conocer que su fundación otorgará apoyos a estudiantes destacados de San Luis Potosí, con la intención de impulsarlos, reconocer su esfuerzo académico y ayudarlos a continuar con sus estudios. Una acción que demuestra que su compromiso va mucho más allá de lo que ocurre cada fin de semana dentro de una cancha de futbol.

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Aunque Omar Govea no es canterano del Guadalajara, este tipo de acciones coincide completamente con los valores que promueve el Club Chivas, que considera el estudio una herramienta fundamental para el crecimiento integral de sus futbolistas. La formación académica es una de las prioridades para los juveniles rojiblancos, pues la institución busca que sus jugadores también se desarrollen como personas y tengan herramientas para enfrentar los retos que existen dentro y fuera del deporte.

Omar Govea sigue siendo uno de los jugadores clave de Chivas a pesar de la fuerte competencia

En el terreno deportivo, Omar Govea ha tenido que competir por un puesto en un mediocampo que se reforzó considerablemente durante los últimos dos mercados de fichajes, con las llegadas de Brian Gutiérrez, Kevin Castañeda y Jordan Carrillo. Sin embargo, el mediocampista potosino se ha mantenido como uno de los hombres de mayor confianza para Gabriel Milito y continúa teniendo una participación importante dentro de la estructura del equipo.

En el presente Apertura 2026, Govea ha tenido actividad en seis de los siete partidos disputados por Chivas, perdiéndose únicamente el encuentro contra Juárez debido a molestias musculares. Fuera de ese compromiso, ha sido titular en cinco ocasiones y acumula 450 minutos, es decir, el 71% de los minutos posibles en el torneo. Se trata de una cifra bastante elevada considerando la competencia que existe actualmente en el mediocampo rojiblanco y que confirma la importancia que el futbolista ha adquirido para Gabriel Milito.