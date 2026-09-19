América y Chivas se preparan para disputar una nueva edición del Clásico Nacional, uno de los partidos más esperados del futbol mexicano cada torneo. El encuentro correspondiente a la Jornada 9 del Apertura 2026 encuentra a ambos equipos en la parte alta de la tabla general, con el Rebaño Sagrado ubicado en el segundo lugar y las Águilas en el tercero. Además, llegan con números muy similares en el torneo, aunque el conjunto azulcrema atraviesa un momento complicado después de ligar tres derrotas consecutivas.

El Guadalajara, por su parte, llega con el ánimo elevado después de golear 3-0 a Pumas y buscará aprovechar el mal momento de su máximo rival, situación que ha hecho que incluso algunos históricos del América pongan al Rebaño como favorito para este encuentro. Por su parte, Gabriel Milito tendrá que resolver algunas ausencias importantes antes de definir su alineación, especialmente la de José Castillo, cuyo regreso a las canchas parece seguir posponiéndose.

¿Va por TV Abierta el América vs. Chivas de la Jornada 9?

Los aficionados rojiblancos podrán disfrutar del Clásico Nacional sin necesidad de contratar una plataforma adicional, pues el América vs. Chivas tendrá transmisión por televisión abierta a través de Canal 5. Además, el encuentro también estará disponible mediante TUDN y ViX Premium, por lo que habrá diferentes alternativas para seguir en vivo el duelo entre los dos máximos rivales del futbol mexicano.

Eso sí, en Chivas Pasión te traeremos todos los detalles del Clásico Nacional, con el seguimiento de las principales acciones, goles, polémicas, cambios y demás incidencias que se presenten durante los 90 minutos en el Estadio Azteca, además de toda la información relacionada con el Rebaño Sagrado antes, durante y después del partido.

¿A qué hora se jugará el América vs. Chivas de la Jornada 9?

El Clásico Nacional entre América y Chivas se disputará este sábado 19 de septiembre a las 9:15 de la noche, tiempo del centro de México, en el Estadio Azteca. El Guadalajara buscará mantener su buen momento y sumar tres puntos que podrían permitirle mantenerse en la pelea por el liderato del Apertura 202, e incluso brincar al primer lugar dependiendo de los resultados del Toluca.