Chivas visitará al América en el Estadio Azteca la noche de este sábado, en un partido que vuelve a dividir al país por la enorme rivalidad que existe entre ambos equipos. Por ello, habrá que estar muy al pendiente de todo lo que suceda en una nueva edición del Clásico Nacional, que promete muchas emociones y en la que ambos clubes buscarán quedarse con los tres puntos.
Para este encuentro, ambos equipos podrían presentar alineaciones muy diferentes a las que utilizaron en su partido anterior. En el caso del Guadalajara, Gabriel Milito podría devolverle la titularidad a Bryan González después de que el Cotorro regresara a la actividad con gol frente a Pumas. Además, el técnico argentino tendrá que decidir quién será el encargado de ocupar el carril derecho y enfrentarse directamente a Brian Rodríguez.
Por el lado de las Águilas, Guillermo Almada ya puede contar con varios de sus refuerzos recién llegados, por lo que podría presentar un once inicial completamente diferente al que utilizó contra Cruz Azul. En aquel partido, el América llegó a estar abajo 4-1 antes de reaccionar y acercarse hasta el 4-3 definitivo, por lo que el técnico uruguayo buscará modificar algunas piezas para intentar sorprender al Rebaño Sagrado.
¿A qué hora se juega el América vs. Chivas de la Jornada 9 del Apertura 2026?
El Clásico Nacional correspondiente a la Jornada 9 del Apertura 2026 se disputará este sábado 19 de septiembre a las 9:15 de la noche, tiempo del centro de México, en el Estadio Azteca. El encuentro podrá seguirse por las principales plataformas de transmisión y será uno de los partidos más esperados de la fecha.
Posible alineación de Chivas en su visita al América
- Raúl Rangel
- Diego Campillo
- Luis Romo
- Daniel Aguirre
- Santiago Sandoval
- Bryan González
- Omar Govea
- Fernando González
- Roberto Alvarado
- Efraín Álvarez
- Ricardo Marín
- DT: Gabriel Milito
Posible alineación del América contra Chivas
- Rodolfo Cota
- Kevin Álvarez
- Israel Reyes
- Ramón Juárez
- Dagoberto Espinoza
- Alan Cervantes
- Erick Sánchez
- Raphael Veiga
- Isaías Violante
- Brian Rodríguez
- Henry Martín
- DT: Guillermo Almada