Gabriel Milito mandará a su mejor 11 iniciar contra el América, que hará lo mismo en la búsqueda de los 3 puntos.

Chivas visitará al América en el Estadio Azteca la noche de este sábado, en un partido que vuelve a dividir al país por la enorme rivalidad que existe entre ambos equipos. Por ello, habrá que estar muy al pendiente de todo lo que suceda en una nueva edición del Clásico Nacional, que promete muchas emociones y en la que ambos clubes buscarán quedarse con los tres puntos.

Para este encuentro, ambos equipos podrían presentar alineaciones muy diferentes a las que utilizaron en su partido anterior. En el caso del Guadalajara, Gabriel Milito podría devolverle la titularidad a Bryan González después de que el Cotorro regresara a la actividad con gol frente a Pumas. Además, el técnico argentino tendrá que decidir quién será el encargado de ocupar el carril derecho y enfrentarse directamente a Brian Rodríguez.

Gabriel MIlito deberá aprovechar las debilidades del América.

Por el lado de las Águilas, Guillermo Almada ya puede contar con varios de sus refuerzos recién llegados, por lo que podría presentar un once inicial completamente diferente al que utilizó contra Cruz Azul. En aquel partido, el América llegó a estar abajo 4-1 antes de reaccionar y acercarse hasta el 4-3 definitivo, por lo que el técnico uruguayo buscará modificar algunas piezas para intentar sorprender al Rebaño Sagrado.

¿A qué hora se juega el América vs. Chivas de la Jornada 9 del Apertura 2026?

El Clásico Nacional correspondiente a la Jornada 9 del Apertura 2026 se disputará este sábado 19 de septiembre a las 9:15 de la noche, tiempo del centro de México, en el Estadio Azteca. El encuentro podrá seguirse por las principales plataformas de transmisión y será uno de los partidos más esperados de la fecha.

Posible alineación de Chivas en su visita al América

Raúl Rangel

Diego Campillo

Luis Romo

Daniel Aguirre

Santiago Sandoval

Bryan González

Omar Govea

Fernando González

Roberto Alvarado

Efraín Álvarez

Ricardo Marín

DT: Gabriel Milito

Posible alineación del América contra Chivas