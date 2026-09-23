Pasó menos de una semana, la bronca ya parece haber menguado, pero el segundo gol de Miguel Borja sobrevuela el pensamiento de muchos chivahermanos. La pregunta que se escucha por Guadalajara es si Gabriel Milito debe continuar al frente del equipo más grande de México tras lo sucedido ante América en el Estadio Azteca. Claro está que si el técnico argentino no corrige sus errores va a ser ponchado del Rebaño Sagrado, porque fueron de él los ajustes que realizó en el segundo tiempo.

Es cierto que el Guadalajara no sufría ningún tipo de inconveniente ante las Águilas, a pesar de que había cedido el control del balón. Es verdad que a los dirigidos por Guillermo Almada no les queda otro camino que arriesgar y que el colombiano los puso con un golazo de chilena, que si lo repite 10 veces más no le vuelve a salir.

Al mismo tiempo, es cierto que fue Chivas el que dejó escapar los 3 puntos por las propias decisiones de Gabriel Milito. No es la primera vez que el equipo se desajusta luego de que realizó modificaciones en el segundo tiempo, ya sean forzadas o no por una lesión.

Gabriel Milito falló ante América. (Foto: IMAGO7)

Es un hecho que el Rebaño Sagrado cambió desde que el entrenador argentino es la cabeza del primer proyecto deportivo de Javier Mier, ya que con poco le sacó agua a las piedras. Sin embargo, lo vivido ante América es un segundo strike, debido a que no se te puede escapar de esta manera un Clásico que estaba en el bolsillo. No hay que olvidarse de que el primer aviso sucedió en la Liguilla del Apertura 2025, cuando el equipo decidió comportarse de la misma manera ante Cruz Azul cuando tenía una corta ventaja en el marcador global.

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Como muchos insiders del Guadalajara señalaron en los últimos días, no hay que olvidarse de que las Chivas de Gabriel Milito en el segundo tiempo esperan al rival, pero tienen que comenzar a decidir mejor. Ya en la Fiesta Grande del Clausura 2026 ante Tigres había regalado los primeros 90 minutos, mientras que ante Rayados de Monterrey se puso en riesgo el partido de no ser por el penal atajado por parte de Raúl Rangel. A su vez, en este torneo se regalaron puntos ante Pachuca, Tijuana descontó la diferencia cuando el partido estaba controlado con 5 goles de diferencia, mientras que ante Pumas se bajó la intensidad para la generación de juego.

La razón por la que Chivas regaló o arriesgó partidos que tenía controlados

Al inicio comentábamos que fueron los cambios de Gabriel Milito los que pusieron contra las cuerdas al Guadalajara. A lo largo del Apertura 2026, desde el banco de suplentes el Rebaño Sagrado regaló partidos con los ingresos de Jordan Carrillo, Brian Gutiérrez y Kevin Castañeda ante Pachuca y Tijuana, mientras que todo se vino abajo ante América con el ingreso de Efraín Álvarez, cuando pedía la presencia de Hugo Camberos. Más allá de que los jugadores no rindieron, es un hecho que hay una mala lectura al momento de realizar las modificaciones.