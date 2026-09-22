Chivas viene de tener un partido para el olvido contra América y la pregunta que surge es si la directiva va a presionar por resultados a Gabriel Milito.

El empate de Chivas ante América dejó muchos interrogantes sobre la mesa, porque es un hecho que el Rebaño Sagrado dejó escapar un partido como sucedió en otras ocasiones. Tras lo sucedido en el Estadio Azteca, José María Garrido confirmó que en el Guadalajara no existe una presión sobre Gabriel Milito, pero sí del propio entrenador para con su trabajo.

Lo vivido en el Estadio Azteca dejó un fuerte sabor amargo, ya que el Rebaño Sagrado le estaba dando una exhibición de fútbol a un equipo que acaba de cerrar sus últimos fichajes. La salida de Bryan González no fue el principal motivo del empate del equipo de Guillermo Almada, sino la falta de generación de juego por parte de futbolistas que no estuvieron a la altura, como Efraín Álvarez.

La gran pregunta que comienza a surgir tras lo sucedido en el Clásico Nacional es si Chivas empieza a exigir resultados a Gabriel Milito, ya que se escapó el partido ante América. Según lo informado por José María Garrido en Fútbol con Cerebro, el Guadalajara respaldaría al técnico argentino que se exige por mejorar a su equipo.

Gabriel Milito y Chivas no pudieron marcar la diferencia ante América. (Foto: IMAGO7)

“Da la impresión de que Gabi Milito pudiera estar ya un poco presionado, no tanto por la actualidad del equipo en sí, sino por lo que está ocurriendo con Chivas: presionado por mejorar el equipo, presionado por ganar partidos que parecían que estaban en la bolsa, presionado por esa típica reacción que tuvo en la conferencia de prensa. No es normal que el técnico de repente explotara como lo hizo en la conferencia de prensa posterior al Clásico, que se agarró ahí con un colega”, comentó el insider del Guadalajara.

En la misma intervención, se comparó al técnico argentino con Marcelo Bielsa al señalar que mantiene la unión del grupo. “Veo que la diferencia es que Milito tiene un mejor trato con el jugador porque es un exfutbolista mucho más moderno que Bielsa y sobre todo en que Milito no ha desgastado al grupo, algo que en Bielsa es algo súper habitual, súper común. Entonces hoy por hoy pensar que Gabi Milito está en esa etapa… ¿está presionado? Sí, pero de ahí a creer que se lo está comiendo la presión son cosas muy distintas“, analizó.

¿A qué hora se juega Chivas vs. Querétaro?

El partido entre Chivas y Querétaro se llevará adelante el próximo sábado 26 de septiembre en el Estadio Akron a las 17:07 del Centro de México. El juego se podrá ver por Amazon Prime en México, mientras que en Estados Unidos por Telemundo.