La Liga MX volverá a jugar el All-Star Game contra la MLS, esta vez con mucha presencia de jugadores de Chivas.

Chivas fue uno de los equipos que mejor futbol desplegó durante la temporada 2025/2026. El Guadalajara consiguió clasificar de manera directa a la Liguilla tanto en el Apertura 2025 como en el Clausura 2026, consolidándose como uno de los proyectos más sólidos del futbol mexicano. Ese rendimiento colectivo también provocó que Javier Aguirre volteara a ver con atención al plantel rojiblanco, convocando a varios de sus futbolistas para disputar la Copa del Mundo con la Selección Mexicana.

Ahora, una nueva convocatoria con presencia rojiblanca ha sido dada a conocer, aunque para un compromiso con mucha menos trascendencia que una Copa del Mundo. Se trata del All-Star Game 2026, el encuentro en el que los mejores futbolistas de la Liga MX enfrentarán a un combinado de las principales figuras de la MLS, un evento que año con año genera opiniones divididas entre aficionados, jugadores y entrenadores.

Fue la propia Liga MX la que confirmó oficialmente la lista de jugadores convocados para este partido, en la que Chivas volverá a tener una presencia importante. Los futbolistas rojiblancos elegidos fueron Richard Ledezma, Bryan González, Brian Gutiérrez, Kevin Castañeda, Armando González y Santiago Sandoval, sumando seis representantes dentro de los 26 jugadores que han sido confirmados hasta el momento para integrar al equipo de estrellas del futbol mexicano.

Incluso, la representación del Guadalajara todavía podría aumentar. En los próximos días, Mikel Arriola anunciará a dos futbolistas más que completarán la convocatoria, por lo que existe la posibilidad de que Roberto Alvarado o Luis Romo, quienes tuvieron una destacada actuación durante la Copa del Mundo, también reciban el llamado. De concretarse, Chivas sería uno de los equipos con mayor presencia en un partido que suele generar más críticas que ilusión entre gran parte de la afición.

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El representativo de la Liga MX será dirigido por Antonio Mohamed y todo su cuerpo técnico, como reconocimiento al gran trabajo realizado con Toluca. Ahora habrá que esperar para conocer qué cantidad de minutos decide otorgarle el estratega argentino a cada uno de los futbolistas rojiblancos, especialmente considerando que el Guadalajara y los Diablos Rojos apuntan a ser dos de los equipos más competitivos del torneo y muy probablemente vuelvan a encontrarse en una futura Liguilla.

¿Cuándo se jugará el All-Star Game 2026 entre la Liga MX y la MLS?

El All-Star Game 2026 se disputará el próximo miércoles 29 de julio a las 6:00 de la tarde, tiempo del centro de México. El encuentro será transmitido de manera exclusiva a través de Apple TV, una situación que complicará que muchos aficionados mexicanos puedan seguir el partido en vivo. Aun así, los seguidores de Chivas podrán mantenerse al tanto del desempeño de los futbolistas rojiblancos gracias a la cobertura y seguimiento especializado que realizará Rebaño Pasión.