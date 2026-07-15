Chivas enfrenta a Toluca por la jornada uno del Apertura 2026. El equipo de Gabriel Milito quiere iniciar de forma positiva ante un rival que es candidato a quedarse con el título.

El próximo sábado Chivas tendrá su debut absoluto en el Apertura 2026 de la Liga MX en el Estadio Akron. A pocos días del choque, Gabriel Milito ultima detalles para recibir a Toluca por la jornada uno y todo indicaría que en la previa el técnico argentino tendría descartado a Luis Romo y a Roberto Alvarado, mientras que las dudas pasan por Efraín Álvarez, Raúl Rangel, Armando González y Brian Gutiérrez.

En Verde Valle hay muchas expectativas para este torneo porque el Guadalajara cuenta con una plantilla que es considerada una de las mejor valoradas de la Concacaf. A su vez, tiene jugadores talentosos, especialmente aquellos que fueron a disputar la Copa del Mundo con la Selección Mexicana.

Con este panorama, Chivas llega al inicio del Apertura 2026 como uno de los grandes candidatos a quedarse con el título. Sin embargo, en el arranque del campeonato el Rebaño Sagrado tendrá una dura prueba cuando enfrente a Toluca por la jornada uno.

Gabriel Milito cuenta con la plantilla completa en Chivas. (Foto: IMAGO7)

De cara al duelo en el Estadio Akron, Gabriel Milito tendría dos descartados para recibir a Toluca: Luis Romo y Roberto Alvarado. Los dos referentes del Guadalajara vieron una gran cantidad de minutos en la Copa del Mundo. Son varios los insiders del Rebaño Sagrado que los tienen fuera del encuentro del próximo fin de semana.

Entre las dudas se encuentran Raúl Rangel, Brian Gutiérrez, Efraín Álvarez y Armando González debido a que no realizaron la pretemporada. En el caso de Efra se debió a una intervención quirúrgica para realizar una corrección en el varicocele izquierdo, mientras que los restantes estuvieron disputando la Copa del Mundo.

No hay que olvidarse de que la Hormiga le habría comentado a Gabriel Milito que quiere jugar contra Toluca en el Estadio Akron, según lo reportado por César Huerta y Alex Ramírez. Cabe mencionar que los periodistas revelaron que el Tala levantó la mano para jugar, mientras que Ricardo Durán destapó que Óscar Whalley no tendría problema de ir al banco porque entiende que no es el titular.

La posible alineación de Chivas ante Toluca

Teniendo en cuenta la información que ha circulado y cómo ha jugado Chivas en la pretemporada, se podría decir que jugaría con un 5-4-1. De esta manera, en la portería Óscar Whalley o Raúl Rangel; en defensa Richard Ledezma, Daniel Aguirre, Diego Campillo, Luis Rey o José Castillo y Bryan González; en el medio Omar Govea, Kevin Castañeda, Fernando González o Jordan Carrillo y Santiago Sandoval; mientras que en el ataque Ángel Sepúlveda.