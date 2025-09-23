Chivas ya no tiene ningún tipo de margen de error y si quiere estar en la Liguilla del Apertura 2025 deberá tener un cierre de torneo que raye en lo perfecto para sumar puntos y meterse de nuevo en la contienda por un lugar entre los mejores clubes de la Liga MX; sin embargo, Gabriel Milito sigue sufriendo en demasía para el armado de su equipo.

El entrenador argentino tendrá un total de xxx de ausencias debido a múltiples circunstancias, en donde destaca la ausencia de Chicharito Hernández, quien después de tener actividad en el duelo contra Toluca, volvió a salir con molestias y se perderá el choque contra Necaxa.

Otros elementos que causaron baja por lesión son Roberto Alvarado, Érick Gutiérrez, Alan Mozo, Daniel Aguirre y Leonardo Sepúlveda, por lo que la plantilla sigue estando diezmada para este compromiso en el Estadio Akron.

Por si fuera poco, Milito no podrá contar con Hugo Camberos y Yael Padilla, quienes están con la Selección Mexicana Sub 20 que participará en el Mundial de la categoría.

Por su parte, Fernando González no es elegible debido a que cumplirá con su partido de suspensión tras ser expulsado por una patada sobre Alexis Vega en el duelo del pasado fin de semana contra Toluca.

Convocatoria completa para el Chivas vs. Necaxa

-⁠Raúl Rangel

-⁠ ⁠Oscar Whalley

-⁠ ⁠Miguel Gómez

-⁠ ⁠Gilberto Sepúlveda

-⁠ ⁠Miguel Tapias

-⁠ ⁠Diego Campillo

-⁠ ⁠José Castillo

-⁠ ⁠Luis Olivas

-⁠ ⁠Bryan González

-⁠ ⁠Luis Romo

-⁠ ⁠Samir Inda

-⁠ ⁠Omar Govea

-⁠ ⁠Richard Ledezma

-⁠ ⁠Efraín Álvarez

-⁠ ⁠Isaac Brizuela

-⁠ ⁠Cade Cowell

-⁠ ⁠Santiago Sandoval

-⁠ ⁠Armando González

-⁠ ⁠Teun Wilke

-⁠ ⁠Alan Pulido