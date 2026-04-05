El Club Deportivo Guadalajara salió con todo en la segunda parte del partido ante Pumas luego de irse al descanso perdiendo 0-2 en la cancha del Estadio Akron, pero despuésGabriel Milito modificó y tuvo su recompensa.

Fue Armando González el encargado de recortar distancia al minuto 70 con un contundnete cabezado donde Keylor Navas no pudo hacer nada para evitar el onceavo tanto de la “Hormiga” en el campeonato.

Cabe mencionar que el artillero azteca le ha marcado a Pachuca, Querétaro, Atlético de San Luis, Mazatlán, América, León, Atlas, Santos Laguna en dos ocasiones, Rayados de Monterrey y ahora a Pumas.

¿Quién es el próximo rival de Chivas en el Clausura 2026?

Cabe mencionar que el próximo encuentro del Club Deportivo Guadalajara será ante Tigres, como parte de la Fecha 14 del Torneo Clausura 2026, a celebrarse el sábado 11 de abril en el Estadio Universitario, a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido por Azteca Deportes.